El Mundo

El G7 aumenta la presión sobre Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania

El G7 anunció más presión económica sobre Rusia y reiteró su respaldo a Ucrania durante la cumbre en Francia.

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Por AFP
El presidente estadounidense Donald Trump anunció aranceles adicionales del 100% contra China, en respuesta a nuevos controles de exportación. (AFP)
Donald Trump se comprometió a trabajar para terminar la guerra en Ucrania y respaldó la posibilidad de endurecer las sanciones contra Rusia, tras las discusiones mantenidas con los líderes del G7 en Francia. (ANNA ROSE LAYDEN/Getty Images via AFP)







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