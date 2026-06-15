Economía

Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por impuesto digital a tecnológicas

Estados Unidos es el mayor importador de vinos y licores franceses, según la FEVS

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Por AFP
Donald Trump cancelaría conciertos del 4 de julio por un mitin propio tras renuncia de músicos.
Durante su primer mandato, Trump también amenazó con imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de champán y queso francés. (KENT NISHIMURA/AFP)







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