Trump amenaza con un arancel del 100% a los vinos franceses por impuesto digital a tecnológicas

Durante su primer mandato, Trump también amenazó con imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de champán y queso francés.

Washington, Estados Unidos. El presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó con fijar un arancel del 100% sobre el vino y el champán franceses a menos que París suprima un impuesto sobre los servicios digitales aplicado a las empresas tecnológicas, informó el lunes The New York Post.

Francia impuso en 2019 un gravamen del 3% sobre los ingresos obtenidos dentro de sus fronteras por las empresas tecnológicas, incluidos los gigantes estadounidenses como Facebook, Amazon, Apple y Alphabet (casa matriz de Google).

El presidente francés, Emmanuel Macron, prevé recibir a Trump el lunes antes del inicio de la cumbre del G7 en Evian. “Mantendremos un diálogo respetuoso pero firme”, declaró Macron a la televisión francesa.

“Los aranceles no benefician a nadie, especialmente los aranceles entre países del G7”, dijo el presidente francés, y abogó por una “estabilidad” en el comercio. Trump aseguró al Post que había pedido a Macron “que no cobre a las empresas estadounidenses”.

“Si lo hacen, no tendré más remedio que imponer un arancel del 100% a todos los champanes y vinos procedentes de Francia”, añadió, según la entrevista. “Todo lo que tiene que hacer es eliminar el impuesto sobre las ventas para evitar ese tipo de presión”, dijo Trump en referencia a Macron.

Gabriel Picard, presidente de la Federación de Exportadores de Vinos y Bebidas Espirituosas (FEVS) francesa, pidió preservar una “relación comercial equilibrada y constructiva entre Francia y Estados Unidos en interés de ambas economías”.

Estados Unidos es el mayor importador de vinos y licores franceses, según la FEVS, y representó el 21% del mercado total de exportación el año pasado. Los vinos franceses y europeos exportados a Estados Unidos ya se enfrentan a un arancel del 15%.

La FEVS señaló que las exportaciones de vinos y licores franceses a Estados Unidos cayeron un 21% el año pasado. En enero, Trump amenazó con imponer aranceles del 200% al vino francés debido a la intención de Francia de declinar una invitación para unirse a su “Junta de la Paz”, destinada a resolver conflictos internacionales.

Canadá decidió eliminar su impuesto sobre los servicios digitales el año pasado para salvar las negociaciones comerciales con Estados Unidos, tras presiones de Trump. Los defensores de impuestos específicos sobre los grandes grupos tecnológicos sostienen que el objetivo es obligarlos a pagar impuestos allí donde desarrollan su actividad, así como contrarrestar las estrategias de optimización fiscal.

Durante su primer mandato, Trump también amenazó con imponer aranceles a las importaciones estadounidenses de champán y queso francés.