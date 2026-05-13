Economía

¿Las personas están dejando de tomar vino? Consumo mundial de la bebida sufre una caída

La Organización Internacional de la Viña y el Vino reporta que el volumen global de compra se situó en 208 millones de hectolitros durante el último año

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Por AFP
Crisis económica y nuevos modos de vida desploman el mercado vinícola internacional un 14% desde 2018, afectando las superficies de cultivo en España y Chile.
Crisis económica y nuevos modos de vida desploman el mercado vinícola internacional un 14% desde 2018, afectando las superficies de cultivo en España y Chile. (Canva Stocks/Imperioame de Pixabay / Imperioame de Pixabay)







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