Otra situación que puede resultar incómoda es cuando en un restaurante, el mesero descorcha la botella y le entrega el corcho. ¿Se ha preguntado qué es lo que debe hacer? Según el sommelier Zamora, mucha gente no sabe que hacer y vive momentos acongojantes. “Algunos lo raspan, otros incluso lo muerden o lo chupan, cuando lo único que debe hacer es olerlo. Mi abuelo me enseñó que no es tanto a qué tiene que oler el corcho si no más bien a lo que no tiene que oler , la característica básica es que no debe oler a cartón podrido”. De oler a podrido, es muy probable que se esté ante la presencia del hongo del árbol de alcornoque, que es un hongo invisible que secreta una sustancia que no se puede percibir, pero al entrar en contacto con el vino da una nota aromática a cartón podrido, por lo que no debe aceptar la bebida.