Fútbol, UFC, cigarrillos y muchos chistes: micrófonos abiertos del G7 captan conversaciones entre líderes mundiales

Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia.

Los líderes de las democracias más ricas del mundo debaten esta semana cómo abordar algunos de los mayores desafíos del planeta, pero los micrófonos abiertos durante la cumbre del G7 también han dejado al descubierto conversaciones sobre asuntos mucho más ligeros: deportes, cigarrillos, el tiempo e incluso algo relacionado con Groenlandia.

Mientras los líderes mundiales se dirigían a las salas de conferencias de un complejo turístico a orillas del lago, los micrófonos instalados para sus importantes debates sobre la guerra y el comercio a menudo captaban comentarios espontáneos.

Meloni dejó de fumar

Los hábitos como fumadora de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, protagonizaron uno de los momentos de micrófono abierto del martes. Cuando el canciller alemán, Friedrich Merz, le preguntó si ya se había fumado un cigarrillo esa mañana, Meloni reveló que no había fumado “desde el 1 de mayo”.

Su decisión de dejar el tabaco provocó efusivas felicitaciones por parte de los líderes de Canadá, el Reino Unido, Japón y la Unión Europea. Meloni levantó las manos en señal de celebración. Mientras tanto, el primer ministro canadiense, Mark Carney, tenía una pregunta para ella.

—¿Tienes una tirita? —preguntó Carney, mientras se sujetaba un brazo.

En los programas deportivos se oye decir “Allez les bleus!”

Con el Mundial en marcha en Estados Unidos, México y Canadá, el fútbol se convirtió, como era de esperar, en un tema recurrente de conversación.

Mientras los líderes se reunían para almorzar, el presidente francés, Emmanuel Macron, y otros tomaron la palabra. Alguien gritó “Allez les bleus!”, el tradicional cántico de apoyo a la selección francesa. También se escucha a otro líder comentar sobre la reciente victoria del París Saint-Germain en la Liga de Campeones.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, centró su atención en el combate de la UFC que organizó el domingo en la Casa Blanca. Trump, que se sentó junto al cuadrilátero el día de su 80vo cumpleaños, habló con gran admiración de Dana White, director ejecutivo de la UFC.

En otro momento de la jornada, el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, no escatimó en elogios tras el sorprendente empate 0-0 de Cabo Verde frente a España, vigente campeona del Mundial. “Tengo que decir que es realmente extraordinario”, afirmó.

Un comentario de Trump sobre Groenlandia se convirtió en uno de los momentos más comentados de la cumbre del G7. (Shutterstock/Foto)

Trump hace una enigmática referencia a Groenlandia

En uno de los momentos más intrigantes, el micrófono captó las palabras de Trump mientras conversaba con el presidente del Consejo Europeo, António Costa.

“¿Lo entiendes?”, dijo Trump antes de hacer una pausa y mirar directamente a Costa. “Groenlandia”. No quedó claro cómo comenzó ni cómo terminó la conversación.

Los políticos europeos se han mostrado indignados ante las amenazas de Trump de adquirir Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca.

El presidente francés fue protagonista de una escena distendida luego de dejar olvidado su reloj en una comida de trabajo. (-/AFP)

Macron pierde la noción del tiempo... literalmente

Más tarde, Trump aportó un toque de humor cuando, al parecer, Macron olvidó su reloj al abandonar la comida de trabajo del grupo. Carney lo señaló diciendo: “Se ha dejado el reloj aquí. Tenemos su reloj”.

“Dámelo, si se ha ido, dámelo”, intervino Trump, provocando las risas del grupo.

Trump recibe una camiseta por su cumpleaños y una bicicleta

A lo largo del día también hubo espacio para la diplomacia a través de los regalos.

Macron obsequió a sus siete homólogos con bicicletas personalizadas para promocionar el Campeonato Mundial de Ciclismo, que se celebrará el próximo año en los Alpes franceses, según informó en las redes sociales David Lappartient, presidente de la Unión Ciclista Internacional.

En ningún momento quedó abierto el micrófono para captar la reacción de Trump, de quien se sabe que no monta bicicleta y que ha bromeado sobre el hecho de que apenas hace ejercicio, aparte de sus habituales partidas de golf.

Merz, quien recientemente sostuvo una discusión con Trump sobre la guerra en Irán, le regaló una camiseta de la selección alemana de fútbol con su nombre y el número 47. Trump la levantó y sonrió para una fotografía antes de dejarla a un lado.

Merz publicó una imagen de ese intercambio en las redes sociales y acompañó la publicación con un mensaje contundente: “Al fin y al cabo, estamos en el mismo equipo”.