El Mundo

Fútbol, UFC, cigarrillos y muchos chistes: micrófonos abiertos del G7 captan conversaciones entre líderes mundiales

Donald Trump, Emmanuel Macron, Giorgia Meloni y otros líderes fueron captados en conversaciones informales sobre deportes, hábitos personales y temas ajenos a la agenda oficial de la cumbre

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Por El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA
Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía y actos de vandalismo en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia.
Durante la movilización se registraron enfrentamientos con la policía en vísperas de la reunión de líderes en Évian, Francia. (FABRICE COFFRINI/AFP)







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El Nuevo Día / Puerto Rico / GDA

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El Nuevo Día es el periódico de mayor circulación en Puerto Rico.​ Fue fundado en 1909 en Ponce, Puerto Rico, y hoy es un subsidiario de GFR Media. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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