El Mundo

OMS y Lula insisten en tratado sobre pandemias en cumbre G7

Ante el riesgo de una nueva pandemia en la próxima década, la OMS y Brasil urgieron a las principales economías del mundo a culminar el tratado internacional de preparación sanitaria.

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Por AFP
Imagen de Lula da Silva
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sumó a la OMS para exigir al G7 avanzar en el tratado global sobre pandemias. (EVARISTO SA/AFP)







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