OMS y Lula insisten en tratado sobre pandemias en cumbre G7

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, se sumó a la OMS para exigir al G7 avanzar en el tratado global sobre pandemias.

Ginebra, Suiza. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, instaron el lunes al G7 a reunir el “valor” necesario para ultimar el tratado internacional sobre la gestión de futuras pandemias.

Las naciones ricas y los países en vías de desarrollo están en desacuerdo sobre cómo aplicar el acuerdo sobre pandemias, adoptado el año pasado.

En un comunicado, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, y el mandatario brasileño exigieron a los líderes del G7 que mostraran “voluntad política al más alto nivel” para finalizar una parte clave aún pendiente.

“El mundo debe acabar lo que comenzó”, declararon Tedros y Lula, quien asistirá como invitado a la cumbre del G7, que se celebra esta semana en la ciudad francesa de Evian.

El mecanismo a definir es el del acceso a los patógenos y distribución de beneficios, que se ocupa de compartir los patógenos con potencial pandémico y, posteriormente, de repartir los beneficios derivados, como vacunas, pruebas y tratamientos.

La parte más complicada es decidir cómo se definen y se reparten estos beneficios, cómo se gestiona el sistema y cómo se garantiza la equidad.

Los negociadores de los Estados miembros de la OMS tienen previsto reunirse para continuar las conversaciones del 6 al 17 de julio.

“Den instrucciones a sus negociadores para que acudan a la sesión de julio preparados para concluir un acuerdo”, dijeron los dirigentes, quienes admitieron necesitar del apoyo de los líderes mundiales para lograr un avance decisivo.

El acuerdo —cuyo objetivo es evitar repetir el caos internacional que hubo en la respuesta a la pandemia de covid-19— no podrá entrar en vigor hasta que se haya definido este anexo.

“La humanidad se prometió a sí misma, en medio de la crudeza de aquel dolor, que no volvería a enfrentarse a un día así sin estar preparada”, destacaron ambos, al recordar que las estimaciones de la OMS cifraban en hasta 20 millones las muertes por covid-19.

También subrayaron que el Fondo Monetario Internacional (FMI) estimó que la pandemia costó más de 13 billones de dólares en pérdida de producción, mientras que la inversión en la detección temprana de brotes fue insignificante.

Según los científicos, hay casi una probabilidad entre cuatro de que se produzca otra pandemia en la próxima década.

En ese sentido, Tedros y Lula sostuvieron que “no se trata de caridad, sino de estrategia” y que los países que comparten patógenos emergentes peligrosos deben poder confiar en que los tratamientos llegarán a su propia población.

“Un virus al que se deja propagarse en cualquier lugar acabará, con el tiempo, afectando a todo el mundo”, concluyeron.