El Mundo

Director de la OMS subraya cooperación ante enfermedades: ‘Ningún país se salva solo’

El brote de hantavirus y la epidemia del ébola son apenas las crisis más recientes en el mundo.

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Por AFP
El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, pronunció un discurso en la inauguración de la 79.ª Asamblea General de la OMS
El director general de la OMS pronunció un discurso en la inauguración de la 79.ª Asamblea General de la OMS (FABRICE COFFRINI/AFP)







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