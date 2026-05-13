OMS exige medidas inmediatas: los avances en salud mundial están bajo amenaza

La OMS advierte que el progreso desigual y lento en salud mundial amenaza los avances logrados, mientras la incidencia de la malaria subió un 8,5% desde 2015.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó sobre un posible retroceso en los avances sanitarios globales. El organismo solicitó medidas urgentes para proteger el progreso de los últimos años. El informe “Estadísticas Mundiales de Salud 2026” detalla que los objetivos internacionales enfrentan un cumplimiento desigual y lento.

El director general de la organización, Tedros Adhanom Ghebreyesus, explicó que los datos muestran desigualdades persistentes. Según el jerarca, las mujeres y los niños de comunidades marginadas carecen de condiciones básicas para una vida sana.

Ghebreyesus enfatizó la necesidad de invertir en sistemas de salud equitativos y en datos sanitarios resilientes para corregir estas deficiencias.

Logros en VIH y saneamiento

El documento resalta que las nuevas infecciones por VIH bajaron un 40% entre 2010 y 2024. El consumo de tabaco y alcohol también disminuyó en el mismo periodo. Además, la necesidad de intervenciones para enfermedades tropicales desatendidas cayó un 36%.

Entre 2015 y 2024, el acceso a servicios básicos mejoró de forma rápida. Cerca de 961 millones de personas obtuvieron agua potable segura. Otros 1.200 millones consiguieron acceso a saneamiento y 1.600 millones a higiene básica. África registró reducciones importantes en tuberculosis y VIH.

Alarma por malaria y violencia

Pese a los avances, la incidencia de la malaria subió un 8,5% desde 2015. La anemia afecta al 30,7% de las mujeres en edad fértil sin mostrar mejorías en una década. El sobrepeso infantil alcanzó al 5,5% de los menores de cinco años en 2024.

La subdirectora general de la OMS, Yukiko Nakatani, señaló que las consecuencias de la pandemia y la falta de financiamiento revierten los logros. La violencia de pareja afecta a una de cada cuatro mujeres en el mundo. Estos riesgos prevenibles frenan el desarrollo sanitario global.

Crisis de financiamiento y mortalidad

La cobertura sanitaria universal avanzó con lentitud entre 2015 y 2023. El gasto de bolsillo en salud empujó a la pobreza a 1.600 millones de personas en 2022. La mortalidad materna bajó un 40% desde el año 2000, pero la cifra triplica la meta fijada para 2030.

Factores ambientales como la contaminación atmosférica causaron un estimado de 6,6 millones de muertes en 2021. La pandemia de Covid-19 sumó un estimado de 22,1 millones de fallecimientos adicionales entre 2020 y 2023. Nakatani urgió a fortalecer la atención primaria para evitar muertes prevenibles.

Falta de datos fiables

El informe detectó vacíos importantes en la información disponible. Solo el 18% de los países informó datos de mortalidad a tiempo en 2025. Casi un tercio de las naciones nunca reportó las causas de los decesos. Alain Labrique, jefe de datos e inteligencia artificial de la OMS, afirmó que esta carencia impide diseñar respuestas eficaces.