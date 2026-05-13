Ciencia

OMS exige medidas inmediatas: los avances en salud mundial están bajo amenaza

Informe de la OMS revela que 1.600 millones de personas cayeron en la pobreza por gastos médicos mientras la malaria aumenta un 8,5% en el mundo

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Por Europa Press
La OMS advierte que el progreso desigual y lento en salud mundial amenaza los avances logrados, mientras la incidencia de la malaria subió un 8,5% desde 2015.
La OMS advierte que el progreso desigual y lento en salud mundial amenaza los avances logrados, mientras la incidencia de la malaria subió un 8,5% desde 2015. (Canva Stocks/Alena Shekhovtsova de Canva Creative Studio / Karola G de Pexels)







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