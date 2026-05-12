OMS confirma 11 infectados por hantavirus y prevé aparición de más casos

La OMS confirma 11 casos de hantavirus tras la crisis del crucero Hondius. Tedros Adhanom advierte que es posible el surgimiento de más contagios en las próximas semanas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó que existen 11 personas infectadas por hantavirus vinculadas al crucero MV Hondius. El director de la entidad, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió este martes que la labor sanitaria todavía no termina. Hasta el momento, el virus provocó la muerte de tres pasajeros de la embarcación.

Ghebreyesus explicó que no hay señales de un brote de gran magnitud actualmente. No obstante, el jerarca señaló que la situación puede cambiar debido al largo periodo de incubación del virus. Por esta razón, la organización espera el surgimiento de nuevos casos durante las próximas semanas.

El titular de la OMS dio estas declaraciones en Madrid junto al presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. La rueda de prensa ocurrió un día después de finalizar la repatriación de más de 120 personas desde Tenerife. Los evacuados pertenecen a una veintena de países y el crucero navega ahora hacia Rotterdam, Países Bajos.

La OMS recomendó que los evacuados mantengan un seguimiento activo en centros de cuarentena o en sus casas. Este periodo de vigilancia debe durar 42 días desde la última exposición, ocurrida el 10 de mayo. Según Ghebreyesus, el plazo de seguridad termina el 21 de junio.

El jerarca reconoció que los países poseen soberanía y no es posible obligarlos a adoptar estos protocolos. También indicó que el riesgo para la población de Tenerife y a escala global es bajo. Por su parte, Sánchez defendió la decisión de recibir al Hondius por razones de solidaridad internacional.

Tras el informe de la OMS, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, pidió una coordinación más estrecha en la Unión Europea. El funcionario ordenó reforzar la cooperación con los estados vecinos ante los casos reportados en España, Francia, Alemania y Países Bajos.

Un ciudadano español evacuado del crucero dio positivo provisional en una prueba PCR. El paciente permanece aislado en el Hospital de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid. Esta persona forma parte de un grupo de 14 españoles que ingresaron al centro médico el domingo por la tarde.

De los 121 evacuados que cumplen cuarentena en diversos países, tres presentan el contagio confirmado. Entre ellos destacan una mujer francesa en estado grave y dos ciudadanos de Estados Unidos. Uno de los estadounidenses es asintomático y el otro muestra síntomas leves.

Actualmente hay ocho pasajeros internados en hospitales de Johannesburgo, Zúrich, Düsseldorf, París y Países Bajos. Los expertos identificaron la cepa Andes entre los infectados. Esta es la única variante que se transmite de persona a persona tras el contacto inicial con fluidos del ratón colilargo.