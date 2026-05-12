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OMS confirma 11 infectados por hantavirus y prevé aparición de más casos

Tras la muerte de tres pasajeros, el director de la OMS pide seguimiento estricto de los evacuados hasta el 21 de junio ante el riesgo de nuevos casos

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Por La Nación / Argentina / GDA
La OMS confirma 11 casos de hantavirus tras la crisis del crucero Hondius. Tedros Adhanom advierte que es posible el surgimiento de más contagios en las próximas semanas.
La OMS confirma 11 casos de hantavirus tras la crisis del crucero Hondius. Tedros Adhanom advierte que es posible el surgimiento de más contagios en las próximas semanas. (AFP/Jorge Guerrero / Jorge Guerrero)







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