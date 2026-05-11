Salud

Qué es el hantavirus: síntomas y riesgos del virus que cobró tres vidas en el mar

La OMS confirmó ocho casos y tres fallecimientos por hantavirus en el crucero MV Hondius

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Por Marianela Arias Vilchez
El hantavirus Andes detectado en el crucero Hondius puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Aunque la mortalidad es alta, la OMS descarta el riesgo de una pandemia mundial.
El hantavirus Andes detectado en el crucero Hondius puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Aunque la mortalidad es alta, la OMS descarta el riesgo de una pandemia mundial. (Canva stocks/Karola G de Pexels / Karola G de Pexels)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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