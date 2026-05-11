Qué es el hantavirus: síntomas y riesgos del virus que cobró tres vidas en el mar

El hantavirus Andes detectado en el crucero Hondius puede transmitirse entre humanos por contacto estrecho. Aunque la mortalidad es alta, la OMS descarta el riesgo de una pandemia mundial.

El reporte de un brote de hantavirus en el crucero MV Hondius capturó la atención de las autoridades sanitarias globales. De acuerdo con la publicación científica BMJ, el hantavirus no es un solo virus, sino un grupo de virus de ARN pertenecientes a la familia Hantaviridae. Estos patógenos son portados principalmente por roedores como ratones, ratas y ratas de campo.

Esta fuente médica detalla que el virus causa dos enfermedades principales: la fiebre hemorrágica con síndrome renal (FHSR) y el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH). Esta última es la variante detectada en el brote actual, la cual resulta ser la más grave con una tasa de mortalidad de hasta el 50%.

¿Cómo se contagia el hantavirus?

La forma habitual de contagio ocurre desde el roedor hacia el humano. Los animales excretan el virus en su orina, saliva y heces. Las personas se infectan al inhalar partículas virales que flotan en el aire, según explica BMJ.

No obstante, el caso del crucero involucra la variante Andes. La revista Nature informó que esta variante específica tiene la capacidad de transmitirse entre humanos que mantienen un contacto cercano. Jennifer Angulo, viróloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile, explicó que el mayor riesgo se da entre parejas sexuales o personas que comparten habitación.

En el barco, los viajeros compartieron espacios cerrados por tiempo prolongado. Nature señaló que hay evidencia que sugiere que la exposición a secreciones respiratorias u orales podría contribuir a la transmisión entre personas.

Síntomas del hantavirus

Los síntomas suelen aparecer entre una y cuatro semanas después de la infección, aunque el periodo puede extenderse hasta las ocho semanas. Según BMJ, las señales iniciales se parecen a una gripe:

Fiebre alta.

Dolores de cabeza y de espalda.

Diarrea y vómitos.

En el síndrome cardiopulmonar, la enfermedad progresa hacia una fase donde aparece tos y dificultad para respirar. En los casos más severos, el paciente sufre una acumulación de líquido en los pulmones, falla respiratoria y choque.

¿Cómo prevenir el hantavirus?

Actualmente no existe una vacuna ni tratamiento específico para esta infección.

El manejo médico es de soporte. Según BMJ, se enfoca en el monitoreo respiratorio y cardíaco.

¿Existe riesgo de pandemia?

Maria Van Kerkhove, jefa de prevención de la Organización Mundial de la Salud (OMS), aseguró que esto no es el comienzo de una pandemia.

Por su parte, Abdi Rahman Mahamud, director de operaciones de la OMS, manifestó que el brote quedará limitado si los países aplican medidas de salud pública adecuadas.

La agencia reiteró que el riesgo de una epidemia mundial sigue bajo.

Contexto de los afectados

Hasta el momento, el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó sobre ocho casos relacionados con el crucero: cinco confirmados y tres sospechosos. Las tres víctimas mortales son una pareja holandesa y un pasajero alemán. La embarcación zarpó el 1 de abril de Argentina con destino a Cabo Verde.

El origen del brote permanece bajo investigación. Aunque el hantavirus es endémico en la Cordillera de los Andes en Argentina, las autoridades de Chile y Argentina aún no confirman dónde ocurrió el contagio inicial del primer pasajero fallecido.

El texto contó con información de O Globo.