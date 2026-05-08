Ciencia

¿Cuáles son las señales de alerta del hantavirus detectado en el MV Hondius? Conozca los síntomas

La OMS confirmó cinco contagios y tres fallecimientos relacionados con el brote detectado en el crucero MV Hondius

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Por El Universal / México / GDA
El hantavirus puede avanzar rápido hacia complicaciones pulmonares graves. Expertos vigilan el brote surgido en un crucero.
El hantavirus puede avanzar rápido hacia complicaciones pulmonares graves. Expertos vigilan el brote surgido en un crucero. (Canva stock/Africa images/Multiart de Getty Images)







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