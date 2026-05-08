¿Cuáles son las señales de alerta del hantavirus detectado en el MV Hondius? Conozca los síntomas

El hantavirus puede avanzar rápido hacia complicaciones pulmonares graves. Expertos vigilan el brote surgido en un crucero.

El hantavirus volvió a encender las alertas sanitarias tras el brote detectado a bordo del crucero MV Hondius, que viajaba entre Ushuaia, Argentina, y Cabo Verde. La Organización Mundial de la Salud (OMS) confirmó cinco contagios y tres fallecimientos relacionados con la enfermedad.

El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó este jueves 7 de mayo que existe la posibilidad de detectar más casos debido al largo periodo de incubación del virus. También señaló que el riesgo para la salud pública mundial se mantiene bajo.

¿Qué es el hantavirus?

Según la enciclopedia médica MedlinePlus, el hantavirus es una enfermedad infecciosa transmitida por roedores. Los animales portan el virus sin desarrollar síntomas.

El contagio ocurre cuando una persona inhala partículas provenientes de orina, saliva o excremento de roedores infectados. El riesgo aumenta en espacios cerrados, poco ventilados o abandonados durante largos periodos.

Especialistas mantienen vigilancia sobre esta enfermedad debido a que puede evolucionar con rapidez hacia complicaciones pulmonares graves. En casos respiratorios severos, la mortalidad puede alcanzar hasta el 38%.

Síntomas iniciales del hantavirus

Los primeros signos de la infección suelen parecerse a otras enfermedades virales. Entre los síntomas más frecuentes están:

Fiebre

Escalofríos

Dolores musculares intensos

Malestar general

Síntomas de alarma

La enfermedad puede agravarse en poco tiempo. Los síntomas que reflejan una evolución más severa incluyen:

Tos seca

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Dificultad para respirar

Las autoridades médicas recomiendan acudir de inmediato a un hospital si una persona presenta estos síntomas y sospecha exposición a roedores o lugares contaminados.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.