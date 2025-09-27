El BCR planea competir más fuerte en un negocio que hoy está dominado por el BAC

El Banco de Costa Rica (BCR) planea competir con más fuerza en un negocio que hoy está dominado por la banca privada, especialmente por el BAC, además de fortalecer la atención de las pequeñas y medianas empresas (Pymes).

En entrevista con La Nación, el jueves 25 de setiembre, Julio César Trejos Delgado, nuevo gerente general del BCR, reveló sus planes para reforzar el segmento de tarjetas de crédito en el cual BAC Credomatic tiene la mitad del dinero prestado por la banca en este segmento.

Para Trejos Delgado, el BCR está bien posicionado en el ámbito corporativo, institucional y de vivienda. Ante esto, uno de sus enfoques será ampliar el segmento de banca retail, entre ellos las tarjetas, donde reconoce que el banco no ha tenido un papel destacado.

Nuevo gerente del BCR habla sobre su estrategia de negocio en el banco

“En otras actividades, como pymes, retail, consumo, vehículos y temas de tarjetas (de crédito), el banco no ha sido tan prominente. Parte de la estrategia que estamos desarrollando es que el BCR se vuelva un banco más de producto retail“, comentó.

El banco planea mejorar su propuesta en tarjetas de débito y crédito, con una oferta más amplia y con beneficios “latentes y tangibles”, mediante la modernización de sus programas de lealtad.

“Vamos a mejorar nuestra propuesta en tarjetas. Todo lo que es medios de pago, tanto débito como crédito. Eso es importante”, manifestó el nuevo gerente de esta entidad financiera.

Actualmente, el negocio de las tarjetas de crédito es dominado por el BAC, que tiene una participación de mercado del 48,9%, según los datos de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef).

Este banco privado mantenía un saldo que ascendía a los ¢653.735 millones en agosto pasado, superando con diferencia a las demás entidades bancarias. De los públicos, el más cercano es el Banco Nacional, con ¢140.215 millones en este rubro.

La entidad también busca avanzar en la automatización y autogestión de procesos mediante plataformas electrónicas, de modo que la eficiencia en costos le permita ofrecer opciones más competitivas en el mercado.

“Con buenos precios me refiero a que sean competitivos (...) no ser un banco usurero, sino que cuando el cliente tenga que pagar una comisión sean realmente razonables de cara a lo que hay en el mercado, y más bien, si podemos hasta un poquito más baja”, comentó el gerente.

Julio Cesar Torres, nuevo gerente general del BCR. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

En relación con el crédito de consumo, Trejos Delgado señaló que el BCR tiene espacio para crecer en ese segmento. “Hemos estado, pero no quisiera decir que hemos estado como a mí me gustaría estar, me parece que hay mucho espacio”, agregó.

El crédito de consumo para personas físicas a agosto pasado lo lideraba el Banco Popular, con ¢1.034.979 millones, según los datos de la balanza de comprobación de la Sugef. Le siguieron el Banco Nacional y el BCR.

Fortalecer pymes

El BCR también planea reforzar sus servicios para las Pymes, pues considera clave posicionarse en este segmento más allá de la oferta de crédito, a través del programa BCR Pymes.

“No queremos ser Pymes como solamente una facilidad crediticia. Consideramos, dentro del análisis que hicimos, a Pymes como un programa integral, que consiste mucho en el acompañamiento, en la innovación. Queremos no solamente atender a las Pymes, sino a las microempresas también, pero con procesos muy de autogestión”, señaló el gerente.

El plan es que cada empresa de esta categoría cuente con una oferta de servicios a su medida. La entidad trabaja en alianzas con otras instituciones del sector público, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) y la Promotora del Comercio Exterior (Procomer), entre otras.

Trejos Delgado aseguró que el Sistema Banca para el Desarrollo (SBD) también es una fuente que podrían utilizar para impulsar el programa, ya que ofrece facilidades a estas empresas en condiciones favorables.

Entre los servicios en los que esperan incursionar están, por ejemplo, las asesorías en contabilidad, con el fin de facilitar el proceso de bancarización. “Hoy muchas de esas Pymes son informales porque no han tenido esa oportunidad”, comentó.

Banco sistémico

Actualmente, la Sugef identifica a cuatro bancos como entidades sistémicas en Costa Rica, entre ellos el BCR. También están el Banco Nacional, el Banco Popular y el BAC Credomatic.

Estos cuatro bancos tienen un peso relevante que puede impactar todo el sistema financiero y la economía del país si, ante un eventual escenario, sufrieran un deterioro en su funcionamiento o cayeran en insolvencia. Esto implica una vigilancia más rigurosa por parte de la Superintendencia.

El BCR es el segundo banco más grande del país por activos, con ¢6,59 billones, solo superado por el Banco Nacional, que registra ¢8,67 billones, de acuerdo con la Sugef. Trejos Delgado fue designado gerente general del BCR el pasado lunes 8 de setiembre, por un plazo de seis años. El funcionario ocupaba el puesto de forma interina desde febrero.

Como parte de su trabajo, espera enfocarse en dos pilares que considera importantes, que son la innovación financiera y la automatización del banco, tanto en los procesos internos como de autogestión del usuario. “El banco tiene como máximo mejorar el servicio al cliente en todos los ámbitos”, precisó.

El nuevo gerente tiene casi 40 años de experiencia en el sector bancario. Es máster en Banca y Finanzas, licenciado en Economía y Administración de Negocios, cuenta con trayectoria en la generación de estrategias comerciales con enfoque en resultados y vinculación financiera.