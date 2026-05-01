Economía

BCR obligado a pagar $70 millones a inversionistas por compra del PEP, confirma Tribunal

Tribunal de Apelaciones rechazó el recurso de apelación de BCR SAFI y el Banco de Costa Rica contra orden de pagar a inversionistas por la compra del PEP

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Por Óscar Rodríguez
Parque Empresarial del Pacífico PEP
BCR SAFI adquirió, en febrero del 2020, el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones. (Oscar Rodríguez/La Nación)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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