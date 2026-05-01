BCR obligado a pagar $70 millones a inversionistas por compra del PEP, confirma Tribunal

BCR SAFI adquirió, en febrero del 2020, el Parque Empresarial del Pacífico (PEP), ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones.

El Banco de Costa Rica (BCR) está obligado a pagar los $70,8 millones a los inversionistas de un fondo de BCR SAFI, dueño del Parque Empresarial del Pacífico (PEP).

En la resolución Nº 172-2026-II, del 29 de abril, el Tribunal de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda resolvió un recurso de apelación presentado por el banco estatal y su subsidiaria contra la orden dada por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

“Se rechaza la prueba para mejor resolver presentada por la parte demandada y los coadyuvantes pasivos; por las razones dadas, se confirma la resolución recurrida N°2025010842 dictada por el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda", se precisa en la resolución firmada por el juez Otto González, de la cual tiene copia La Nación.

El fallo deja en firme orden administrativa SGV-R-179-2024 emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval), y la resolución CNS-1948/12, que fue realizada por el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif).

En estos dos documentos, los supervisores obligan al Banco y a su subsidiaria, Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica (BCR SAFI), a resarcir a los inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado, para evitar mayores perjuicios por la compra del PEP.

La resolución del Tribunal fue comunicada por el Comité de Vigilancia de SAFI durante la Asamblea de Inversionistas del Fondo Inmobiliario No Diversificado efectuada este jueves 30 de abril

El Comité de Vigilancia detalló a este diario que, en la audiencia oral realizada este miércoles, el BCR no demostró el supuesto daño generado por la decisión de la Superintendencia.

“El daño no proviene de la orden girada por la Sugeval sino que se origina en la conducta administra del BCR y su subsidiaria”, se indicó por escrito.

Además, se añadió, debe prevalecer el interés público de cientos de inversionistas (personas físicos, jurídicos y las operadoras de pensiones) que confiaron en la marca y conglomerado del Banco de Costa Rica

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Para Rodrigo Carazo, inversionista del fondo, lo ocurrido confirma las irregularidades con la adquisición del PEP.

Carazo aseguró que, durante la Asamblea de este jueves, la entidad bancaria informó que el pago para extraer el Parque Empresarial del Pacífico del fondo inmobiliario se ejecutará en octubre próximo.

A inicios de abril, el BCR aseguró que capitalizó a su subsidiaria con ¢19.260 millones para cumplir con el mandato de la Sugeval.

Adicionalmente, informó que cuenta con una provisión por una suma superior a los ¢29.000 millones para hacer frente a la obligación.

BCR SAFI adquirió, en febrero del 2020, el parque empresarial, ubicado en Esparza, Puntarenas, en $70,8 millones. En un informe de Auditoría Interna se determinó que el inmueble se compró con un sobreprecio de $35 millones.

Actualmente, el Ministerio Públicoinvestiga a 14 personas —entre los que hay funcionarios y exfuncionarios del BCR— por la compra supuestamente con sobreprecio del Parque Empresarial del Pacífico y otras ocho propiedades más a un grupo empresarial del Humberto Vargas Corrales, exdiputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).