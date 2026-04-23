Economía

Bancos pagan más beneficios por uso de tarjetas y programas de lealtad

En 2024, las entidades financieras desembolsaron ¢64.021 millones en beneficios otorgados a sus tarjetahabientes, según el Banco Central

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Por Mónica Cerdas Gómez
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Según el Banco Central, al 2024 existían 6,1 millones de clientes de débito y 2,1 millones de crédito. (Shutterstock/Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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