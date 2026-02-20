¿Cuánto facturan los bancos por comisiones de tarjetas a sus clientes? Monto viene en caída

A 2024, en Costa Rica existían 8,1 millones de tarjetas de débito y 3,1 millones de tarjetas de crédito.

Los cobros por comisiones a las tarjetas que las entidades financieras hacen a sus clientes bajaron de manera significativa en los últimos años.

En el 2020, los ingresos de la banca por este concepto ascendieron a ¢24.464 millones, mientras que en el 2024 fueron ¢14.775 millones; es decir, cayó un 40%, según información del Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Los cobros más relevantes que las instituciones financieras (bancos, cooperativas, financieras y mutuales) hacen a sus clientes por sus plásticos son las anualidades, renovación de tarjeta, inactividad por saldo, estados de cuenta o apertura de cuenta.

Bernal Alfaro Chaves, director de Banca de Personas de Promerica, indicó que, en general, este tipo de variaciones en cifras agregadas del sistema pueden explicarse por una combinación de factores, como una mayor competencia entre emisores, ajustes regulatorios, la digitalización de servicios y cambios en los hábitos de consumo de los tarjetahabientes.

“Cada entidad define su estructura de productos y comisiones de acuerdo con su estrategia, siempre en apego al marco normativo vigente y buscando ofrecer propuestas cada vez más convenientes y transparentes para los clientes”, comentó.

Según apuntó Laura Moreno, vicepresidenta de Relaciones Corporativas de BAC, la Ley 9859 (mejor conocida como ley de usura), aprobada en junio de 2020, estableció una tasa máxima de interés y obliga a incluir todo cargo obligatorio asociado al uso de la tarjeta, lo cual implicó que muchos cargos tuvieran que eliminarse o reducirse para no superar la tasa anual máxima permitida .

Por otro lado, Claudia Salas Picado, directora de Emisión Comercial y Operaciones del Banco Nacional (BN), también consideró que la apreciación del colón redujo intereses en moneda local y comisiones en dólares .

De acuerdo con datos del Banco Central, el 21 de junio del 2022, el precio del dólar alcanzó un máximo histórico de ¢696,76 en el Mercado de Monedas Extranjeras (Monex). A partir de ese momento, la divisa inició una tendencia a la baja que la ha llevado a ubicarse, en varios momentos, por debajo de los ¢500.

Respecto al tipo de cambio, el estudio técnico Fijación ordinaria de comisiones máximas del sistema de tarjetas de pago 2025, hecho por el BCCR, puntualizó que algunos emisores establecen sus comisiones en moneda extranjera.

Al considerar que el valor de la divisa ha venido bajando, esto refleja una menor comisión pagada por el cliente por el efecto cambiario y no necesariamente porque las comisiones hayan disminuido, se precisa en el documento.

Por su parte, la Oficina de Comunicación del Banco Popular y de Desarrollo Comunal informó de que la disminución en los ingresos por comisiones podría responder a una estrategia más enfocada en reducir o eliminar cargos directos para incentivar el uso de medios electrónicos de pago.

¿Qué cobra la banca?

El BCCR indicó en su documento que los clientes enfrentan comisiones variadas que, en muchos casos, se convierten en costos no electivos, tales como las anualidades o mensualidades; cargos por la renovación o sustitución del plástico de tarjeta; por el cambio de PIN de autenticación en algunos canales de servicio; y por la apertura de la cuenta o por inactividad de esta.

Otras comisiones, por su parte, son optativas, como en el costo de retiro o adelanto de efectivo, la contratación de un seguro contra fraude, la asociación de la cuenta a un dispositivo para el pago electrónico de peajes o la conversión de un pago de contado a un pago en cuotas a distintos plazos.

Adicionalmente, el pasado 17 de febrero, Moody’s Local Costa Rica detalló en un informe que la tendencia de ingresos del sistema bancario en el país apunta hacia una transición sobre una mayor generación de comisiones, un reforzamiento de la eficiencia administrativa impulsada por la digitalización y una mejor gestión de riesgos que reduciría los gastos por provisiones.

Tarjetas de débito vs. crédito

En 2024, los clientes de débito en Costa Rica pagaron comisiones por un valor de ¢12.921 millones, mientras que los de crédito lo hicieron por ¢1.854 millones.

“La mayor proporción de estas comisiones está ligada a los cobros de anualidades y mensualidades, seguido de la renovación del plástico en el caso de los dispositivos de débito y de cobros por inactividad para las tarjetas de crédito”, detalló el Banco Central.

La vicepresidenta de Relaciones Corporativas del BAC dijo que las tarjetas de débito son instrumentos que se utilizan principalmente con fines transaccionales, por lo que no generan ingresos por intereses.

“Por lo tanto, es usual que los emisores apliquen cargos como anualidades para cubrir costos operativos necesarios para poder emitir y operar dichas tarjetas”, explicó Moreno.

El director de Banca de Personas de Promerica indicó que, de manera general, las tarjetas de débito suelen tener una base de uso más amplia dentro del sistema financiero, ya que están asociadas directamente a cuentas transaccionales y se utilizan de forma cotidiana para múltiples operaciones.

La Oficina de Comunicación del Banco Popular también expuso que las tarjetas de débito están asociadas a un uso masivo y transaccional, lo que implica costos operativos relevantes para las entidades financieras.

“En el caso de las tarjetas de crédito, muchas entidades han optado por reducir o eliminar cargos como la anualidad, como parte de su propuesta de valor, compensando estos costos con otros ingresos relacionados con el uso del producto y al fortalecimiento de la relación con el cliente”, informó la Oficina de Comunicación del Popular.

Pese a que, al menos desde el 2020, los cobros a los clientes de débito suman más que los de crédito en el sistema financiero, a nivel individual, los cargos efectuados a clientes de crédito suelen ser más altos que para los de débito, como en el caso de las anualidades, que para los primeros varía de $31 a $150, y para los segundos, entre $1 y $22.

“Estos costos no son cobros generalizados a todos los clientes y dependen del tipo de plástico. Por ejemplo, en el caso de los retiros de efectivo, el cobro depende de si se utiliza un cajero automático propio del emisor o uno externo, de la cantidad de retiros efectuados en la semana o mes, entre otros”, indica el estudio técnico del BCCR con datos al 2024, los más actuales.

Según el Banco Central, al 2024 existían 6,1 millones de clientes de débito y 2,1 millones de crédito.