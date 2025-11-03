Economía

Tarjeta de crédito: los puntos clave que debe conocer antes de solicitarla

El uso adecuado de la tarjeta de crédito contribuye a construir un buen historial crediticio.

EscucharEscuchar
Por Mónica Cerdas Gómez
.
Aunque no hay un límite único, varios especialistas coinciden en que tres tarjetas pueden ser una buena cifra máxima. (Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tarjetas de créditoHistorial crediticioCrédito
Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.