Economía

Banco Nacional ajusta la fecha de inicio del cobro por saldo mínimo a clientes

La entidad comunicó que cobrará un cargo de ¢2.500 mensuales por saldo mínimo a algunos de sus clientes

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Por Luis Enrique Brenes
13/02/2024/ recorrido por bancos. Diferentes ángulos de sus fachadas / en la imagen Banco Nacional sucursal principal en San José centro / Foto John Durán
El Banco Nacional aplicará algunas excepciones en el cobro de la comisión por saldo mínimo. (JOHN DURAN)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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