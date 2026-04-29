Banco Nacional ajusta la fecha de inicio del cobro por saldo mínimo a clientes

El Banco Nacional aplicará algunas excepciones en el cobro de la comisión por saldo mínimo.

El Banco Nacional (BN) ajustó la fecha de implementación de la medida para cobrar una comisión de ¢2.500 mensuales a los clientes que mantengan menos de ¢25.000 en sus cuentas.

Por medio de un correo enviado a La Nación este miércoles 29 de abril, el Banco Nacional confirmó que la aplicación de la medida ahora está prevista para el próximo miércoles 20 de mayo.

Inicialmente, la entidad comunicó, en un aviso a sus clientes incluido en el estado de cuenta mensual, que la aplicación de la medida de saldo mínimo empezaría a partir del viernes 1.º de mayo.

La Dirección de Productos de Captación y Servicios del Banco Nacional manifestó que la condición de saldo mínimo aplicará a las cuentas de ahorro, electrónicas, corrientes y las CES.

Vale la pena destacar que el BN definió exclusiones para poblaciones sensibles, a las que no se les aplicará la medida de saldo. Por ejemplo, menores de 25 años, adultos mayores, beneficiarios de ayudas sociales y quienes reciben su planilla en el BN, entre otros.

La comisión tampoco aplicará a los clientes que utilicen su tarjeta de débito por un monto mayor a ¢25.000 mensuales. Además, la entidad aseguró que el requerimiento se evalúa de forma integral por cliente y no por cuenta.

Es decir, se considera la suma de los saldos que la persona tenga al cierre de cada mes, así como el dinero en sobres y en ahorro programado en todas sus cuentas, por lo que no es necesario mantener los recursos en un solo producto.

“Aunque la persona tenga varias cuentas (incluso en distintas monedas), si la suma de los saldos al cierre del mes es superior a ¢25.000, podrá disfrutar su BN Cuenta sin comisión por saldo mínimo . En los casos en que aplique el cobro, este sería aplicable por cliente”, agregó la entidad.

Si se incumplen las condiciones, el monto de la comisión será de ¢2.500 mensuales por cliente.