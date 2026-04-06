Economía

Banco Nacional inicia nuevo sistema de acceso digital en medio de quejas de clientes

El Banco Nacional comenzó la implementación de nuevos mecanismos de acceso a sus canales digitales

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Por Luis Enrique Brenes
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Algunos clientes del Banco Nacional reportan dificultades para crear nuevo usuario de acceso a canales digitales. (Redacción LN/Cortesía)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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