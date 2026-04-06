Banco Nacional inicia nuevo sistema de acceso digital en medio de quejas de clientes

El Banco Nacional (BN) comenzó la implementación de su nuevo sistema de acceso a los canales digitales BN Móvil y Banca en Línea este lunes 6 de abril, con intermitencias en algunos servicios y quejas de clientes.

Ante consulta de La Nación, la entidad indicó que, durante este inicio, se registraron intermitencias temporales en algunos servicios debido al alto flujo de transacciones concentrado en determinados momentos.

“En el Banco Nacional comprendemos la molestia que han experimentado algunos usuarios y ofrecemos una sincera disculpa por los inconvenientes presentados (...) Nuestros equipos trabajan de manera prioritaria para normalizar la operación y dar continuidad a esta transición”, afirmó el BN.

En el perfil de Facebook del BN, algunos usuarios externaron dificultades para ingresar a la aplicación, así como para crear las nuevas credenciales de acceso a las plataformas digitales del banco.

La Nación conoce al menos dos casos de clientes que no pudieron crear su nuevo usuario para los canales digitales. Al presionar la opción para iniciar el proceso en el sitio web del BN, se desplegaba el mensaje: “Usted no posee los permisos para ingresar a esta opción”.

El Banco Nacional explicó que a partir de este lunes inició la implementación de estos nuevos mecanismos de acceso a sus canales digitales, en un proceso que se realizará de forma gradual. El pasado 23 de marzo, la entidad indicó que todos sus clientes deberán realizar los ajustes de forma obligatoria.

El principal cambio es que, a partir de este lunes, los clientes ya no utilizarán el número de cédula para ingresar a BN Móvil ni a Banca en Línea. En su lugar, deberán crear un usuario personalizado, único y asociado a su perfil.