¿Es cliente del BN? En abril habrá cambios obligatorios en la forma de ingresar a sus canales digitales

Para ingresar a los canales digitales del BN, será necesario crear un usuario personalizado, así como configurar un token integrado.

El Banco Nacional anunció este lunes 23 de marzo que implementará, a partir del próximo 6 de abril, una serie de cambios en el acceso a sus canales digitales de BN Móvil y Banca en Línea.

En un comunicado, la entidad informó que todos sus clientes deberán realizar los ajustes de forma obligatoria. Agregó que estas medidas buscan proteger mejor la información y los recursos de las personas.

El principal cambio es que, a partir de esta fecha, los clientes ya no utilizarán el número de la cédula para ingresar a BN Móvil ni a Banca en Línea. En su lugar, deberán crear un usuario personalizado, único y asociado a su perfil.

Para realizar el trámite, deberá ingresar a la aplicación BN Móvil o a Banca en Línea e iniciar sesión con su cédula y contraseña actual. Luego, en el menú de preferencias, busque la opción “Crear Usuario”.

Como tercer paso, deberá seleccionar el medio para recibir el código de verificación, ya sea mediante SMS o correo electrónico. Luego, complete el formulario con sus datos, acepte los términos y condiciones e ingrese el código recibido.

Posteriormente, deberá hacer clic en “Procesar” para confirmar el trámite. Por último, deberá salir del sistema de la entidad e ingresar nuevamente con su nuevo usuario y contraseña.

De igual forma, el BN Token dejará de utilizarse como aplicación independiente y quedará integrado directamente en la app BN Móvil, lo cual simplificará el proceso de validación de transacciones.

Para configurar el BN Token, el cliente deberá ingresar a la plataforma de la entidad con su usuario y contraseña. Al ingresar, deberá aceptar el mensaje de invitación en pantalla o buscar la opción “Configurar Token”.

En la pantalla “Configura tu nuevo token ahora”, deberá presionar “Continuar” y repetir el proceso en la siguiente pantalla de “Activación de token”. Si el dispositivo móvil no tiene la fecha y hora automáticas, deberá ir a la configuración, realizar el ajuste y regresar a la aplicación para hacer clic en “Continuar”.

Seguidamente, deberá elegir cómo desea generar sus códigos de seguridad en el futuro. La primera alternativa es crear un PIN de seis dígitos y la segunda es registrar su huella dactilar o facial.

Luego, deberá seleccionar si desea recibir un código de verificación por correo electrónico o SMS. Una vez recibido, deberá ingresarlo y presionar “Continuar”. Por último, el sistema mostrará un mensaje que confirma que el proceso finalizó con éxito.

La entidad comentó que, para ingresar a los canales digitales del BN, será necesario completar ambos procesos: la creación del usuario personalizado y la configuración del token integrado.

El BN afirmó que los procesos son autogestionables, sencillos y seguros. Además, pueden realizarse desde celular o computadora, sin necesidad de acudir a una sucursal. Enfatizó que ningún funcionario de la entidad contactará a los clientes para ayudarles a crear su usuario ni a configurar el token.

En el siguiente enlace puede encontrar la guía paso a paso con el proceso para realizar la gestión: https://www.bncr.fi.cr/tutoriales/cree-su-usuario-y-configure-su-token