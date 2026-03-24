Economía

¿Es cliente del BN? En abril habrá cambios obligatorios en la forma de ingresar a sus canales digitales

Los ajustes entrarán a regir a partir del próximo lunes 6 de abril

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Por Luis Enrique Brenes
En la imagen, la fachada del Banco Nacional.
Para ingresar a los canales digitales del BN, será necesario crear un usuario personalizado, así como configurar un token integrado. (John Durán/John Durán)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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