Economía

Banco Nacional remata casas desde ¢8,9 millones con descuentos de hasta 40% y opción de financiamiento

Las propiedades incluyen viviendas en distintas zonas del país con rebajas importantes y condiciones especiales de financiamiento

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Por Damián Arroyo C.
Casas desde ¢8,9 millones y descuentos de hasta 40% destacan en remates del Banco Nacional en varias regiones del país.
Casas desde ¢8,9 millones y descuentos de hasta 40% destacan en remates del Banco Nacional en varias regiones del país. (Imagen con fines ilustrativos) (Gemini/Imagen generada con IA)







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Damián Arroyo C.

Damián Arroyo C.

Editor de Inteligencia Artificial y periodista en La Nación desde 2007. Ha sido Jefe de producción audiovisual y fotografía, editor web y community manager. Se especializa en IA aplicada al periodismo. Licenciado en periodismo con énfasis en producción de medios, con estudios en producción audiovisual y gerencia de proyectos.

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