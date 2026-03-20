Banco Nacional remata casas desde ¢8,9 millones con descuentos de hasta 40% y opción de financiamiento

El Banco Nacional de Costa Rica puso en remate varias viviendas con precios que inician en ¢8.984.511 y descuentos de hasta 40%. Las propiedades se ubican en Heredia, Limón y Alajuela. Algunas opciones permiten financiamiento bajo condiciones específicas.
A continuación, se detallan las casas disponibles, ordenadas de la más barata a la más cara:
1. Vivienda en Heredia Sarapiquí desde ¢8.984.511
Esta es la opción más accesible del listado. Se ubica en Las Horquetas de Sarapiquí.
Cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y 1 espacio de parqueo. El terreno mide 346,33 m² y la construcción 74 m².
La casa es de una planta. Tiene sala, comedor, cocina, corredor y área de pilas. Posee dos frentes a calle pública.
El avalúo se fijó en ¢9.982.790,38. El descuento es de 10%.
2. Vivienda en Limón Pococí desde ¢9.487.040
Esta propiedad tiene el mayor descuento del listado: 40%.
Se ubica en Cariari. Tiene 2 habitaciones y 1 baño. El terreno mide 486 m² y la construcción 42 m².
El avalúo es de ¢15.811.734.
La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y área de pilas. Cuenta con frente a calle pública.
El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.
El financiamiento puede limitarse al valor del terreno. También existen inconsistencias en el plano. No cuenta con servicios públicos instalados.
3. Vivienda en Limón Guácimo desde ¢13.124.353
Esta casa también tiene un 40% de descuento.
Se ubica en Guácimo. Ofrece 2 habitaciones, 1 baño y 1 parqueo. El terreno mide 826,91 m² y la construcción 119 m².
El avalúo es de ¢21.873.922,06.
La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y corredor.
El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.
El inmueble requiere mejoras eléctricas y estructurales. El comprador debe realizar reparaciones en un plazo de 4 meses. No cuenta con servicios públicos.
El banco puede financiar con restricciones o solicitar garantías adicionales.
4. Vivienda en Alajuela San Carlos desde ¢13.536.374
Esta propiedad tiene un 20% de descuento.
Se ubica en Aguas Zarcas. Cuenta con 2 habitaciones y 1 baño. El terreno mide 244 m² y la construcción 88 m².
El avalúo es de ¢16.920.468.
El banco no garantiza servicios públicos ni uso de suelo. El financiamiento se limita al valor del terreno en algunos casos.
La cuota estimada ronda los ¢141.529,84 mensuales, sujeta a variación.
5. Vivienda en Limón Pococí desde ¢16.445.608
Esta es la propiedad más amplia del listado. Tiene un 40% de descuento.
Cuenta con 4 habitaciones, 1 baño y 1 parqueo. El terreno mide 306 m² y la construcción 295 m².
El avalúo es de ¢27.409.347.
La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y área de pilas.
El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.
Condiciones generales de compra
El Banco Nacional vende estos inmuebles de contado o con financiamiento. El crédito está sujeto a aprobación y garantías.
El banco agregó que el comprador asume costos de traspaso, pólizas e inspecciones. También debe gestionar servicios públicos y eventuales mejoras.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 20 de marzo del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.