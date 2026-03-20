Banco Nacional remata casas desde ¢8,9 millones con descuentos de hasta 40% y opción de financiamiento

Casas desde ¢8,9 millones y descuentos de hasta 40% destacan en remates del Banco Nacional en varias regiones del país. (Imagen con fines ilustrativos)

El Banco Nacional de Costa Rica puso en remate varias viviendas con precios que inician en ¢8.984.511 y descuentos de hasta 40%. Las propiedades se ubican en Heredia, Limón y Alajuela. Algunas opciones permiten financiamiento bajo condiciones específicas.

A continuación, se detallan las casas disponibles, ordenadas de la más barata a la más cara:

1. Vivienda en Heredia Sarapiquí desde ¢8.984.511

Esta es la opción más accesible del listado. Se ubica en Las Horquetas de Sarapiquí.

Cuenta con 2 habitaciones, 1 baño y 1 espacio de parqueo. El terreno mide 346,33 m² y la construcción 74 m².

La casa es de una planta. Tiene sala, comedor, cocina, corredor y área de pilas. Posee dos frentes a calle pública.

El avalúo se fijó en ¢9.982.790,38. El descuento es de 10%.

Más información de la casa.

2. Vivienda en Limón Pococí desde ¢9.487.040

Esta propiedad tiene el mayor descuento del listado: 40%.

Se ubica en Cariari. Tiene 2 habitaciones y 1 baño. El terreno mide 486 m² y la construcción 42 m².

El avalúo es de ¢15.811.734.

La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y área de pilas. Cuenta con frente a calle pública.

El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.

El financiamiento puede limitarse al valor del terreno. También existen inconsistencias en el plano. No cuenta con servicios públicos instalados.

Más información de la casa.

3. Vivienda en Limón Guácimo desde ¢13.124.353

Esta casa también tiene un 40% de descuento.

Se ubica en Guácimo. Ofrece 2 habitaciones, 1 baño y 1 parqueo. El terreno mide 826,91 m² y la construcción 119 m².

El avalúo es de ¢21.873.922,06.

La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y corredor.

El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.

El inmueble requiere mejoras eléctricas y estructurales. El comprador debe realizar reparaciones en un plazo de 4 meses. No cuenta con servicios públicos.

El banco puede financiar con restricciones o solicitar garantías adicionales.

Más información de la casa.

4. Vivienda en Alajuela San Carlos desde ¢13.536.374

Esta propiedad tiene un 20% de descuento.

Se ubica en Aguas Zarcas. Cuenta con 2 habitaciones y 1 baño. El terreno mide 244 m² y la construcción 88 m².

El avalúo es de ¢16.920.468.

El banco no garantiza servicios públicos ni uso de suelo. El financiamiento se limita al valor del terreno en algunos casos.

La cuota estimada ronda los ¢141.529,84 mensuales, sujeta a variación.

Más información de la casa.

5. Vivienda en Limón Pococí desde ¢16.445.608

Esta es la propiedad más amplia del listado. Tiene un 40% de descuento.

Cuenta con 4 habitaciones, 1 baño y 1 parqueo. El terreno mide 306 m² y la construcción 295 m².

El avalúo es de ¢27.409.347.

La vivienda es de una planta. Incluye sala, comedor, cocina y área de pilas.

El cierre de subasta está previsto para el 25 de marzo del 2026 a las 10 a. m.

Más información de la casa.

Condiciones generales de compra

El Banco Nacional vende estos inmuebles de contado o con financiamiento. El crédito está sujeto a aprobación y garantías.

El banco agregó que el comprador asume costos de traspaso, pólizas e inspecciones. También debe gestionar servicios públicos y eventuales mejoras.

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 20 de marzo del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.