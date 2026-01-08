Banco Nacional remata propiedades desde ¢1.3 millones con descuentos de hasta 70%

El Banco Nacional de Costa Rica mantiene en subasta varias propiedades ubicadas en distintas zonas del país con descuentos de hasta 70% sobre su valor de avalúo. Entre las opciones figura un terreno en Puntarenas con precio base de ¢1.338.723, así como viviendas y lotes en Guanacaste, San José y Alajuela.
Las subastas de algunas propiedades cierran el 16 de enero del 2026 a las 10 a. m., según la información oficial publicada por la entidad bancaria.
Las propiedades corresponden a terrenos y una vivienda. A continuación, el detalle ordenado de la más barata a la más cara, con base en el valor informativo.
Terreno en Golfito desde ¢1.338.723
El bien con menor precio es un terreno en Guaycará de Golfito, Puntarenas. Cuenta con 727,00 m² de área y aplica un 70% de descuento respecto al avalúo.
- Valor informativo: ¢1.338.723,60
- Valor de avalúo: ¢4.462.412,00
- Área del terreno: 727,00 m²
- Ubicación: Bambel 1, Guaycará, Golfito
- Más información.
Terreno en Abangares con 70% de descuento
En Guanacaste se ofrece un terreno en Colorado de Abangares con rebaja significativa. El lote tiene 655,00 m² y frente a calle pública.
- Valor informativo: ¢3.561.334,86
- Valor de avalúo: ¢11.871.116,2
- Topografía irregular
- Más información.
Terreno en Pérez Zeledón con 20% de descuento
Otra opción corresponde a un terreno en zona rural de Pérez Zeledón, San José. El lote dispone de 262,00 m².
- Valor informativo: ¢3.865.862,40
- Valor de avalúo: ¢4.832.328,00
- Más información.
Terreno en Buenos Aires de Puntarenas
El banco también remata un terreno de gran extensión en Buenos Aires de Puntarenas, con 14.667,00 m².
- Valor informativo: ¢7.069.494,00
- Valor de avalúo: ¢7.069.494,00
- Más información.
Lote en León Cortés
En el cantón de León Cortés Castro, San José, se encuentra disponible un lote de 5.325,14 m².
- Valor informativo: ¢7.375.318,9
- Valor de avalúo: ¢7.375.318,9
- Más información.
Terreno en Nandayure
Otra alternativa en Guanacaste es un terreno en Santa Rita de Nandayure, con 337,00 m², topografía plana y frente a calle pública.
- Valor informativo: ¢7.470.279,00
- Valor de avalúo: ¢7.470.279,00
- Más información.
Terreno en Jicaral con 30% de descuento
En Lepanto de Puntarenas se subasta un terreno de 338,59 m², con topografía plana y frente a calle pública.
- Valor informativo: ¢7.294.312,09
- Valor de avalúo: ¢10.420.445,84
- Más información.
Terreno en Abangares
En Colorado de Abangares figura otro lote esquinero de 600 m².
- Valor informativo: ¢8.401.800,00
- Valor de avalúo: ¢8.401.800,00
- Más información.
Vivienda en Upala con 70% de descuento
La propiedad de mayor precio es una vivienda en Delicias de Upala, Alajuela. El inmueble cuenta con dos habitaciones, un baño y un espacio de parqueo.
- Valor informativo: ¢4.824.761,07
- Valor de avalúo: ¢16.082.536,89
- Área del terreno: 645,51 m²
- Área de construcción: 146,00 m²
- Más información.
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 8 de enero del 2026. Los precios, los descuentos y la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.