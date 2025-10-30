Banco Nacional remata propiedades desde ¢1.532.000 con descuentos de hasta 70%

El Banco Nacional mantiene abierta la venta de varias propiedades en remate con rebajas que alcanzan hasta 70% del valor original. Los precios inician en ¢1.532.557,75, con terrenos en distintas provincias del país.
A continuación, se detallan las opciones disponibles con sus principales características y enlaces oficiales para ampliar la información:
1. Terreno con construcciones en Upala, Alajuela
Este lote es la opción más económica dentro de la oferta actual del Banco Nacional. Se ubica en una zona urbana y cuenta con acceso directo a vía pública.
- Descuento: 70%
- Valor informativo: ¢1.532.557,75
- Valor avalúo: ¢5.108.525,82
- Área: 389,31 m²
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública
- Topografía plana
- Zona urbana
- Dirección: 300 m al oeste del cementerio, distrito Yolillal, cantón Upala, provincia Alajuela
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
2. Terreno en San Carlos, Alajuela (Proyecto La Mónica)
Ubicado en una zona urbana con fácil acceso, este terreno ofrece una reducción significativa en su precio original.
- Descuento: 70%
- Valor informativo: ¢1.823.859,51
- Valor avalúo: ¢6.079.531,70
- Área: 373,78 m²
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública de lastre
- Topografía plana
- Zona urbana
- Dirección: Proyecto La Mónica, lote 115, diagonal a las oficinas de Fundeco, cantón San Carlos, provincia Alajuela
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
3. Terreno en Guatuso, Alajuela
Este terreno urbano se localiza cerca de la clínica de la CCSS y mantiene una topografía plana ideal para construcción.
- Descuento: 70%
- Valor informativo: ¢2.366.941,50
- Valor avalúo: ¢7.889.805,00
- Área: 385,00 m²
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública
- Topografía plana
- Zona urbana
- Dirección: 200 m sur y 206,84 m oeste de la Clínica de la CCSS, distrito San Rafael, cantón Guatuso, provincia Alajuela
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
4. Terreno en Colorado, Abangares (Guanacaste)
Este lote se encuentra en una zona rural con topografía irregular y cuenta con un descuento superior al 70%.
- Descuento: 70%
- Valor informativo: ¢3.561.334,86
- Valor avalúo: ¢11.871.116,20
- Área: 655,00 m²
- Características:
- Topografía irregular
- Frente a calle pública
- Dirección: Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja de Colorado, cantón Abangares, provincia Guanacaste
- Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.
- Más información: Ver propiedad
5. Terreno en San Carlos, Alajuela (Cutris)
Este terreno rural cuenta con acceso directo a la vía pública y una forma regular. Presenta un descuento del 20%.
- Descuento: 20%
- Valor informativo: ¢2.052.915,20
- Valor avalúo: ¢2.566.144,00
- Área: 716,00 m²
- Características:
- Lote en forma regular
- Frente a calle pública
- Topografía plana
- Zona rural
- Dirección: 25 m este de la Escuela Laurel Galán, distrito Cutris, cantón San Carlos, provincia Alajuela
- Más información: Ver propiedad
6. Terreno en Pérez Zeledón, San José
Ubicado en una zona rural de San Isidro del General, este lote es ideal para vivienda o desarrollo de pequeño proyecto.
- Descuento: 20%
- Valor informativo: ¢3.865.862,40
- Valor avalúo: ¢4.832.328,00
- Área: 262,00 m²
- Características:
- Zona rural
- Dirección: 500 m norte y 800 m este del Colegio La Esperanza, distrito San Isidro del General, cantón Pérez Zeledón, provincia San José
- Más información: Ver propiedad
Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 30 de octubre del 2025. Los precios, los descuentosy la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.