Banco Nacional remata propiedades desde ¢1.532.000 con descuentos de hasta 70%

Banco Nacional mantiene subastas de terrenos con precios desde ¢1.532.557,75 y descuentos que llegan al 70%. (Imagen con fines ilustrativos).

El Banco Nacional mantiene abierta la venta de varias propiedades en remate con rebajas que alcanzan hasta 70% del valor original. Los precios inician en ¢1.532.557,75, con terrenos en distintas provincias del país.

A continuación, se detallan las opciones disponibles con sus principales características y enlaces oficiales para ampliar la información:

1. Terreno con construcciones en Upala, Alajuela

Este lote es la opción más económica dentro de la oferta actual del Banco Nacional. Se ubica en una zona urbana y cuenta con acceso directo a vía pública.

Descuento: 70%

70% Valor informativo: ¢1.532.557,75

¢1.532.557,75 Valor avalúo: ¢5.108.525,82

¢5.108.525,82 Área: 389,31 m²

389,31 m² Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública



Topografía plana



Zona urbana

Dirección: 300 m al oeste del cementerio, distrito Yolillal, cantón Upala, provincia Alajuela

300 m al oeste del cementerio, distrito Yolillal, cantón Upala, provincia Alajuela Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

2. Terreno en San Carlos, Alajuela (Proyecto La Mónica)

Ubicado en una zona urbana con fácil acceso, este terreno ofrece una reducción significativa en su precio original.

Descuento: 70%

70% Valor informativo: ¢1.823.859,51

¢1.823.859,51 Valor avalúo: ¢6.079.531,70

¢6.079.531,70 Área: 373,78 m²

373,78 m² Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública de lastre



Topografía plana



Zona urbana

Dirección: Proyecto La Mónica, lote 115, diagonal a las oficinas de Fundeco, cantón San Carlos, provincia Alajuela

Proyecto La Mónica, lote 115, diagonal a las oficinas de Fundeco, cantón San Carlos, provincia Alajuela Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

3. Terreno en Guatuso, Alajuela

Este terreno urbano se localiza cerca de la clínica de la CCSS y mantiene una topografía plana ideal para construcción.

Descuento: 70%

70% Valor informativo: ¢2.366.941,50

¢2.366.941,50 Valor avalúo: ¢7.889.805,00

¢7.889.805,00 Área: 385,00 m²

385,00 m² Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública



Topografía plana



Zona urbana

Dirección: 200 m sur y 206,84 m oeste de la Clínica de la CCSS, distrito San Rafael, cantón Guatuso, provincia Alajuela

200 m sur y 206,84 m oeste de la Clínica de la CCSS, distrito San Rafael, cantón Guatuso, provincia Alajuela Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

4. Terreno en Colorado, Abangares (Guanacaste)

Este lote se encuentra en una zona rural con topografía irregular y cuenta con un descuento superior al 70%.

Descuento: 70%

70% Valor informativo: ¢3.561.334,86

¢3.561.334,86 Valor avalúo: ¢11.871.116,20

¢11.871.116,20 Área: 655,00 m²

655,00 m² Características:

Topografía irregular



Frente a calle pública

Dirección: Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja de Colorado, cantón Abangares, provincia Guanacaste

Colorado, 3,1 km oeste de la Cruz Roja de Colorado, cantón Abangares, provincia Guanacaste Fecha de cierre de subasta: 07/11/2025, 10 a. m.

07/11/2025, 10 a. m. Más información: Ver propiedad

5. Terreno en San Carlos, Alajuela (Cutris)

Este terreno rural cuenta con acceso directo a la vía pública y una forma regular. Presenta un descuento del 20%.

Descuento: 20%

20% Valor informativo: ¢2.052.915,20

¢2.052.915,20 Valor avalúo: ¢2.566.144,00

¢2.566.144,00 Área: 716,00 m²

716,00 m² Características:

Lote en forma regular



Frente a calle pública



Topografía plana



Zona rural

Dirección: 25 m este de la Escuela Laurel Galán, distrito Cutris, cantón San Carlos, provincia Alajuela

25 m este de la Escuela Laurel Galán, distrito Cutris, cantón San Carlos, provincia Alajuela Más información: Ver propiedad

6. Terreno en Pérez Zeledón, San José

Ubicado en una zona rural de San Isidro del General, este lote es ideal para vivienda o desarrollo de pequeño proyecto.

Descuento: 20%

20% Valor informativo: ¢3.865.862,40

¢3.865.862,40 Valor avalúo: ¢4.832.328,00

¢4.832.328,00 Área: 262,00 m²

262,00 m² Características:

Zona rural

Dirección: 500 m norte y 800 m este del Colegio La Esperanza, distrito San Isidro del General, cantón Pérez Zeledón, provincia San José

500 m norte y 800 m este del Colegio La Esperanza, distrito San Isidro del General, cantón Pérez Zeledón, provincia San José Más información: Ver propiedad

Nota: Esta lista corresponde a las casas publicadas por el Banco Nacional hasta el 30 de octubre del 2025. Los precios, los descuentosy la disponibilidad de las propiedades están sujetas a cambios del banco.