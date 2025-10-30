Economía

Banco Nacional remata propiedades desde ¢1.532.000 con descuentos de hasta 70%

Terrenos del Banco Nacional con rebajas de hasta 70% están disponibles en Alajuela, Guanacaste y San José

Por Damián Arroyo C.
Banco Nacional mantiene subastas de terrenos con precios desde ¢1.532.557,75 y descuentos que llegan al 70%.
Banco Nacional mantiene subastas de terrenos con precios desde ¢1.532.557,75 y descuentos que llegan al 70%. (Imagen con fines ilustrativos). (Gemini/Imagen generada con IA)







