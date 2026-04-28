Economía

Banco Nacional penalizará a clientes por tener menos de ¢25.000 en la cuenta: vea las excepciones

El Banco Nacional indicó que la medida comenzará a aplicarse a partir de este viernes 1.º de mayo

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Por Luis Enrique Brenes
15/04/2024 San José. Edificio central del Banco Nacional (BN). Foto: Rafael Pacheco Granados
El Banco Nacional es la entidad más grande, por activos, del sistema financiero nacional. (Rafael Pacheco Granados)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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