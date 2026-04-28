Banco Nacional penalizará a clientes por tener menos de ¢25.000 en la cuenta: vea las excepciones

El Banco Nacional es la entidad más grande, por activos, del sistema financiero nacional.

Si usted posee una cuenta en el Banco Nacional (BN) en la que no suele mantener mucho dinero, tome en cuenta que el próximo viernes 1.º de mayo la entidad realizará un cambio que podría impactar en su bolsillo.

En un aviso enviado a sus clientes, el Banco Nacional comunicó que cobrará un cargo de ¢2.500 mensuales por saldo mínimo a algunos de sus clientes. El límite establecido por la entidad financiera es de ¢25.000.

Sheila Villalobos Arias, directora de Productos de Captación y Servicios del BN, afirmó que la condición del saldo mínimo aplicará a las cuentas de ahorro, electrónicas, corrientes y las CES. No obstante, agregó que si el cliente utiliza su tarjeta de débito por un monto mayor a ¢25.000 mensuales, no aplica el cobro.

“La mayoría de clientes puede utilizar su BN Cuenta sin cobro al mantener el saldo a fin de mes, sumando las cuentas, sobres y ahorro programado, o al utilizar su BN Tarjeta de Débito por un monto mayor a los ¢25.000 mensuales”, explicó Villalobos.

El Banco Nacional informó que aplicará un cargo por saldo mínimo a algunos de sus clientes. (Redacción de La Nación/Cortesía)

Añadió que definieron exclusiones para poblaciones sensibles, a las cuales no les aplicará la medida de saldo. Por ejemplo, los menores de 25 años, adultos mayores, beneficiarios de ayudas sociales y quienes tienen su planilla con el BN, entre otros.

Villalobos aseguró que este requerimiento se evalúa de forma integral por cliente y no por cuenta. Se considera la suma de los saldos que la persona tenga al cierre de cada mes, y el dinero en sobres y en ahorro programado, por lo que no hay necesidad de mantener los recursos en un solo producto.

“A diferencia de la competencia, no se evalúa la cuenta individual. Aunque la persona tenga varias cuentas (incluso en distintas monedas), si la suma de los saldos al cierre del mes es superior a ¢25.000, podrá disfrutar su BN Cuenta sin comisión por saldo mínimo . En los casos en que aplique el cobro, este sería aplicable por cliente”, agregó.

Si se incumplen las condiciones, el monto de la comisión será de ¢2.500 mensuales por cliente. El banco enfatizó en que el cobro también se puede exonerar mediante el uso de la tarjeta de débito.

Hasta abril del año pasado, entre las entidades que cobraban por incumplir el saldo mínimo estaban BAC Credomatic, DAVIbank, Banco Popular y Davivienda.

La decisión del Banco Nacional es una medida relevante para los usuarios. Hace un año, la entidad había comentado que, en ese momento en particular, no aplicaba cobros por anualidades o por mantener saldos mínimos en las cuentas de ahorros a sus clientes.

La banca costarricense administra sumas significativas de dinero depositadas por sus clientes en cuentas de ahorro. Sin embargo, algunas entidades financieras establecen condiciones específicas para el manejo de los recursos, como saldos mínimos requeridos o el cobro de cargos anuales.

Por activos, el Banco Nacional es la entidad financiera más grande del país, con activos por ¢8.640.468 millones a marzo de 2026. Le siguieron el Banco de Costa Rica (BCR) y, en tercer lugar, el BAC.