Banco Central, Sugef y Sugeval se refieren a cambios en Transcomer

El BCCR negó tener competencias legales para regular o supervisar a puestos de bolsa de comercio, como Transcomer.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) y la Superintendencia General de Valores (Sugeval) se refirieron este viernes a la reorganización de operaciones en Costa Rica de la firma Transcomer.

El Central dijo, en un comunicado de prensa, no contar con las competencias legales para regular ni supervisar a las bolsas de comercio, puestos de bolsa de comercio —como Transcomer—, ni a ningún otro participante de este mercado bursátil.

“De acuerdo con el artículo 400, inciso c, del Código de Comercio, el BCCR tiene la labor de vigilancia y esto únicamente para el caso de las bolsas de comercio. Dicha vigilancia se realiza con base, principalmente, en un reglamento que es propuesto por la bolsa de comercio interesada”, se consignó en en el pronunciamiento.

Al tiempo que precisó que, con respecto a los puestos de bolsa, que son autorizados y regulados por las bolsas de comercio, no tiene ninguna responsabilidad.

Una entidad reguladora y supervisora tiene la responsabilidad de crear, modificar y aplicar las normas y los reglamentos que han de regir el comportamiento de los regulados de forma amplia y, luego, debe supervisar que los regulados cumplan con la normativa emitida. Asimismo, cuenta con la capacidad de imponer la disciplina de mercado correspondiente al poder establecer sanciones a quienes incumplan con sus deberes. De conformidad con la ley actual, este no es el caso del BCCR con las bolsas de comercio, ni, mucho menos, con otros participantes como los puestos de bolsa de comercio. — Comunicado de prensa del Banco Central, del 24 de abril del 2026.

Por su parte, la Sugef recalcó que la supervisión ejercida sobre Transcomer ha sido únicamente en torno a la prevención del lavado de capitales y el financiamiento del terrorismo, debido a la actividad a la que se dedica: la compraventa de bienes inmuebles.

“Las demás áreas de negocio de dicha empresa no están sujetas a supervisión financiera por parte de esta superintendencia”, informó mediante su oficina de prensa, tras una consulta de este diario.

En tanto, Sugeval indicó que Transcomer no es una entidad regulada ni supervisada por esa superintendencia. “Es un puesto de bolsa de comercio que opera en la Bolsa de Comercio, la cual se encuentra regulada y vigilada por el Banco Central de Costa Rica”, detalló en un correo electrónico.

Transcomer no es supervisada por ninguna de las Superintendencias Financieras (Sugef- Sugeval-Supén–Sugese). — Oficina de Prensa de la Sugef.

Los cambios en Transcomer

El pasado 22 de abril, el Grupo Transcomer informó que la subsidiaria TBI Puesto de Bolsa de Comercio S. A. (Transcomer British Internacional Costa Rica) asumió la operación bursátil de comercio que venía desarrollando Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.

Adicionalmente, la empresa afirmó que Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio, inscrita ante la Sugef, mantendrá únicamente la actividad de compra y venta ordinaria de bienes raíces.

La empresa comunicó sobre el cambio operativo un día después de que la Sugef confirmara la suspensión de la inscripción de Transcomer para la compra y venta de bienes inmuebles, la cual había sido otorgada el 18 de marzo del 2021 y detenida en octubre del 2025.

Según la oficina de prensa de la Sugef, de conformidad con el Acuerdo Sugef 11-18, los sujetos inscritos al amparo del artículo 15 bis deben suministrar “determinada información”.

Sin embargo, no precisó de manera específica el incumplimiento. Solo que “conlleva la suspensión de la inscripción en el Registro de Sujetos Obligados”.

‘La superintendencia ha requerido mayor claridad’

Al respecto, Wilberth Quesada, director de comunicación corporativa de Transcomer, explicó que la Sugef les solicitó información sobre compras y ventas ordinarias de propiedades y datos financieros, y que la misma fue proporcionada. No obstante, la superintendencia no quedó conforme.

“Dada la complejidad inherente a nuestro modelo operativo, la superintendencia ha requerido mayor claridad en la interpretación de esta información, lo que derivó en la suspensión del registro de dicha actividad (compra y venta de bienes inmuebles) desde octubre del 2025″, confirmó Quesada.

Y agregó que, ante la suspensión impuesta, la empresa ya presentó las acciones administrativas y legales correspondientes; y continúa la operación de su negocio con “total normalidad” y sin implicación alguna para los inversionistas.