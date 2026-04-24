Economía

Banco Central, Sugef y Sugeval se refieren a cambios en Transcomer

El pasado miércoles, Transcomer anunció la separación de sus operaciones bursátiles de comercio y sus actividades de compra y venta de bienes raíces

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Por Mónica Cerdas Gómez
Fachada Banco Central de Costa Rica
El BCCR negó tener competencias legales para regular o supervisar a puestos de bolsa de comercio, como Transcomer. (JOHN DURAN/John Durán)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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