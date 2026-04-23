Transcomer anuncia reorganización de sus negocios en Costa Rica

Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., aseguró que la internacionalización de la empresa se ha venido desarrollando desde tiempo atrás.

Transcomer anunció, este miércoles 22 de abril, una reorganización de sus negocios en Costa Rica que modificará su operación y la comercialización de sus productos MACAB.

La empresa informó en un comunicado que la subsidiaria TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (Transcomer British International Costa Rica), domiciliada en el Reino Unido, asume a partir de este 23 de abril la operación bursátil de comercio que venía desarrollando Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio.

“Esto incluye todas las operaciones bursátiles de comercio y la comercialización de los productos MACAB, dando continuidad total al negocio. Igual, asume los nombres comerciales, derechos de marca, estructuras fiduciarias, bienes inmuebles, dominios, así como las relaciones contractuales con proveedores, inversionistas y colaboradores”, se precisó en el comunicado.

Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., afirmó que la internacionalización de la empresa se desarrolló desde tiempo atrás.

“La separación de nuestras líneas de negocio fortalece nuestra operación, amplía nuestro alcance y nos permite acompañar mejor a nuestros inversionistas, generando más valor y nuevas oportunidades para ellos”, aseguró el empresario.

Adicionalmente, la compañía afirmó que la filial nacional, Transcomer Puesto de Bolsa de Comercio, inscrita ante la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), mantendrá únicamente la actividad de compra y venta ordinaria de bienes raíces.

La empresa informa sobre el cambio operativo un día después de que Sugef confirmó la suspensión de la inscripción de Transcomer para la compra y venta de bienes inmuebles, la cual había sido otorgada el 18 de marzo de 2021 y fue detenida en octubre de 2025.

Según la Oficina de Prensa de la Sugef, de conformidad con el Acuerdo Sugef 11-18, los sujetos inscritos al amparo del artículo 15 bis deben suministrar “determinada información”. La entidad fiscalizadora no precisó de manera específica el incumplimiento.

¿Y los inversionistas?

En el comunicado, Transcomer afirmó que todas las condiciones de las operaciones MACAB se mantienen sin cambios, tal como fueron originalmente suscritas.

Sin embargo, se aseguró que, a partir del 23 de abril, Transcomer British Internacional Costa Rica será la entidad titular del negocio.

“Las futuras inversiones en productos MACAB deberán realizarse en cuentas de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A. (Transcomer British International Costa Rica)”, precisó la compañía.

Además, anunció que los nuevos contratos y documentación, a partir de la entrada en operación de la nueva entidad, vendrán con el diseño y disposición gráfica que identifica a TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A.

Según Transcomer, los contratos de Mandato de Adquisición, Comercio y Administración de Bienes (MACAB) le permiten a los inversionistas realizar operaciones en bienes inmuebles con rendimientos que se capitalizan de forma mensual; y aclara que es un instrumento para inversionistas sofisticados.

Negocios externos

En el comunicado se asegura que Transcomer British International Ltd (TBI) cuenta con activos inmobiliarios en Estados Unidos, donde invierte en una cartera de 12 propiedades inmobiliarias comerciales diferentes, distribuidas en tres estados distintos.

“Dispone de una emisión de hasta $500 millones registrada en la Bolsa de Luxemburgo (LUXSOL) y en Bloomberg. El bono Transcomer British International Real Estate Backed Bond (TREBB) es un valor registrado con el código ISIN #: XS2665991969, aceptado para su compensación y liquidación a través de Clearstream Banking SA y Euroclear Bank SA”, indica el comunicado.

Además, se anunció que TBI recibe servicios de custodia por parte de Bank of New York Mellon, uno de los mayores custodios del mundo por medio de su subsidiaria Pershing. El Vehículo de Propósito Especial (SPV) utilizado para la emisión es auditado por la firma Ernst & Young (EY) Luxemburgo.

Gutiérrez dijo que el respaldo de TBI permitirá proyectar los productos MACAB hacia nuevos mercados, en línea con la visión de crecimiento sostenido del grupo.