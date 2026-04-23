Economía

Transcomer anuncia reorganización de sus negocios en Costa Rica

Transcomer British International Costa Rica asumirá, a partir de este 23 de abril, las operaciones bursátiles de comercio y la comercialización de los productos MACAB

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Por Óscar Rodríguez
El empresario Óscar Gutiérrez en una entrevista responde consultas.
Óscar Gutiérrez Lachner, presidente de TBI Puesto de Bolsa de Comercio S.A., aseguró que la internacionalización de la empresa se ha venido desarrollando desde tiempo atrás. (Cortesía)







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Óscar Rodríguez

Óscar Rodríguez

Editor de Economía. Máster en Periodismo Económico de la Universidad Rey Juan Carlos de España. Escribe sobre finanzas y macroeconomía. Ganador del premio Jorge Vargas Gené 2015 y Distinción del Mérito Periodístico 2011 de Canatur. Redactor del año La Nación en 2017.

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