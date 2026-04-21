Economía

Sugef suspende a Transcomer para realizar operaciones inmobiliarias

El incumplimiento de suministrar información conllevó la decisión de Sugef de suspender a Transcomer

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Por Mónica Cerdas Gómez
Sugef suspendió a Transcomer.
Transcomer se encuentra suspendido, según confirmó la Sugef. (Shutterstock)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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