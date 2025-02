Tribunal suspende resolución de Sugeval que obliga a Transcomer a inscribir productos MACAB

El Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda acogió una medida cautelar provisionalísima por solicitud de la Bolsa de Comercio de Costa Rica (Bolcomer), que suspende la resolución SGV-R-47-2024, emitida por la Superintendencia General de Valores (Sugeval).

El documento de la Sugeval obligaba a Transcomer a inscribir los productos de inversión MACAB, así como cualquier otro instrumento similar, porque la entidad considera que se trata de oferta pública de valores y, por lo tanto, debe ser supervisada.

La resolución de la Superintendencia, firmada por Tomás Soley Pérez, daba plazo hasta el próximo lunes 24 de febrero a Transcomer para realizar la inscripción de estos productos de inversión, los cuales se negocian en Bolcomer.

La Bolsa de Comercio alegó ante el Tribunal que los actos de Sugeval, el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) y el Banco Central de Costa Rica (BCCR) le generarían un impacto negativo, pues perderían el 84% de sus ingresos.

LEA MÁS: Sugeval reitera plazo a Transcomer para inscribir productos de inversión

Según consta en la resolución judicial, de la que tiene copia La Nación, Bolcomer señaló que existe un riesgo de afectación inminente, por la eventual pérdida del 84% de sus ingresos si se ejecuta la orden dada a Transcomer.

Además, alegó una posible insolvencia y quiebra técnica. La medida también suspende el oficio GER-0016-2025, en el que el Banco Central solicita que Transcomer no negocie productos MACAB en la Bolsa de Comercio.

La medida cautelar provisionalísima fue presentada este lunes 17 de febrero por Bolcomer. La orden del juez Alex Rojas Ortega también deja sin efecto, de manera temporal, la resolución medida emitida por Sugeval y ratificada por el Conassif. Transcomer es un puesto de bolsa y opera en Bolcomer.

Fernando Montoya, presidente de Bolcomer, manifestó en un comunicado de prensa que buscan proteger a la bolsa por el impacto patrimonial que supondría la medida solicitada por Sugeval.

La Sugeval se pronunció diciendo que todavía no han sido notificados por el Tribunal y que, hasta no tener el documento oficial para conocer el fondo de la medida, no podrán emitir una posición sobre la medida ordenada por el Contencioso.

“Como corresponde en un Estado de derecho, la superintendencia es respetuosa de las decisiones que dicten las autoridades judiciales en relación con este asunto”, manifestó la Superintendencia por medio de su departamento de prensa.

Los productos de inversión de Transcomer se subdividen en cuatro diferentes instrumentos, de acuerdo con su sitio web. Estos son el MACAB Ingreso, MACAB Capitalizable, MACAB Empresarial y MACAB Vencimiento. Cada uno tiene sus particularidades y montos mínimos de inversión.

La Sugeval determinó que esta empresa ofrece productos que reúnen las características de oferta pública según la Ley Reguladora del Mercado de Valores. Como consecuencia, ordenó que deben inscribirse en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios (RNVI).