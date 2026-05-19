Economía

Banco Central prevé golpe a viajes de costarricenses al exterior, ¿por qué?

En 2025 se registraron 1.501.940 salidas de costarricenses al extranjero, según el ICT

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Por Mónica Cerdas Gómez
Aeropuerto Juan Santamaria Aerolineas
“Ahora los pasajes de avión son más caros”, dijo el presidente del Banco Central. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Mónica Cerdas Gómez

Mónica Cerdas Gómez

Periodista de Economía. Graduada en Periodismo de la Universidad Latina de Costa Rica. Ganadora del Premio Periodismo Bursátil 2022, de la Bolsa Nacional de Valores. Recibió mención honorífica de excelencia de El Financiero, en 2022.

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