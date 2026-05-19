Banco Central prevé golpe a viajes de costarricenses al exterior, ¿por qué?

“Ahora los pasajes de avión son más caros”, dijo el presidente del Banco Central.

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) prevé una desaceleración de los viajes de los costarricenses al exterior en el 2026, producto de los efectos de la guerra en Oriente Medio.

Así lo señala una proyección incluida en el Informe de Política Monetaria (IPM) de abril, el cual precisa que el rubro de “importaciones de servicios” pasarán de crecer 9,3% en 2025 a 4,3% en 2026. El jerarca de la autoridad monetaria, Róger Madrigal, indicó a La Nación que la moderación en el crecimiento responde, fundamentalmente, a que los costarricenses viajarán “un poco menos” al exterior por turismo.

“Muchas veces la importación de servicios tiene que ver con lo que se denomina el turismo emisor, o sea, costarricenses viajando al exterior. Los efectos de que tenemos que pagar pasajes más altos, y que el mundo se encarece, hace que los ticos viajen un poco menos”, comentó Madrigal.

En marzo pasado, el director general de la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), Willie Walsh, indicó que la subida de los precios de los boletos de avión es “inevitable”, debido al encarecimiento de los hidrocarburos a raíz de la guerra en Medio Oriente.

La agencia de noticias AFP expuso, en aquel momento, que Walsh comparó la magnitud de la crisis con la vivida tras los atentados del 11‑S, cuando la frecuentación de las líneas trasatlánticas se derrumbó durante algunos meses.

“Durante este tipo de crisis ‘la gente sigue viajando, pero viajan menos tiempo’”, apuntó.

A finales de abril, S&P Global Ratings elaboró un artículo en el que expone que, a causa de la guerra en Medio Oriente, el precio del petróleo crudo se disparó, lo que duplicó los costos del combustible para aviones en pocas semanas.

“Si bien el impacto directo en las rutas aéreas en América Latina es limitado, el aumento del precio del combustible representa un riesgo alto para las aerolíneas de la región”, detalló en un comunicado.

El Banco Central de Costa Rica estima que los primeros efectos del choque inflacionario ocasionado por el conflicto en Oriente Medio impactarán al país a partir de mayo.

El jerarca del ente emisor aseguró que todavía se desconoce cuál será la magnitud y la duración del golpe en costos, aunque destacó que, por la forma en que se ajustan los precios en el país, los primeros efectos notables se sentirán a partir de este mes de mayo.

“En marzo ya hay un efecto, sin que entre plenamente el choque. En abril no se espera mucho, por los retrasos que hay en el ajuste de precios. Con toda seguridad, en mayo”, afirmó Madrigal al ser consultado sobre cuándo podría darse el primer impacto fuerte en la inflación tras el conflicto.

De acuerdo con el Índice de Precios al Consumidor (IPC), calculado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), el precio de los boletos aéreos creció un 9,29% entre febrero y marzo de 2026.

“Ahora los pasajes de avión son más caros”, dijo Madrigal durante la conferencia de prensa en que se presentó el IPM de abril.

Viajes al extranjero en 2025

En 2025 se registraron 1.501.940 salidas de costarricenses al extranjero, lo cual representa un incremento de 8,5% frente a las 1.384.169 que se contabilizaron en 2024, según cifras publicadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con base datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

La cifra reportada en 2025 superó, por primera vez en la historia, los 1,5 millones de salidas de costarricenses hacia el exterior.

De las 1.501.940 salidas de costarricenses en 2025, 1.200.056 (80%) fueron por la vía aérea, la mayoría desde el aeropuerto internacional Juan Santamaría, según los datos del ICT.

Cabe señalar que la cantidad de salidas no necesariamente equivale al número de personas que viajaron al extranjero, ya que un mismo turista costarricense pudo haber salido del país en varias ocasiones durante el año.

Importaciones de servicios en 2027

De acuerdo con el IPM, las importaciones de servicios de Costa Rica crecerán 3,3% en 2027. En el Informe de enero pasado, el Banco Central proyectaba que el incremento iba a ser de 3,7%.

“Para el 2027 se revisa a la baja, dado el supuesto de menor crecimiento en los servicios de transporte ante la desaceleración del comercio internacional, y la desaceleración en el crecimiento del turismo emisor”, detalló el Informe de Política Monetaria más reciente.