Costarricenses viajan más que nunca: gasto en el exterior rompe récord por cuarto año consecutivo

Iberia vuela a diario desde y hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, conectando Costa Rica con Madrid de forma directa.

Dos aerolíneas que vuelan con frecuencia desde y hacia Costa Rica han notado el impulso de los viajeros nacionales, que gastaron como nunca en sus viajes al extranjero durante el 2025.

Según datos del Banco Central de Costa Rica (BCCR), publicados el 31 de marzo, los ticos gastaron $2.127 millones en viajes al exterior el año pasado, principalmente por turismo, aunque también incluye viajes de negocios.

Esta es la cifra más alta en los registros del Banco Central, los cuales también muestran que el récord se ha roto por cuarto año consecutivo. El monto de 2025 superó en $227 millones a los $1.900 millones de 2024.

Viviana Martin, directora Global de Relaciones Institucionales de Avianca, comentó que en la aerolínea han notado un incremento en la cantidad de pasajeros transportados desde y hacia Costa Rica.

Martin explicó que en 2024 transportaron 1,2 millones de pasajeros y que para 2025 la cifra aumentó a 1,3 millones. Agregó que esta tendencia al alza obedece a que el precio del dólar se ha movido en rangos históricamente bajos.

“(...) creemos que resultó en un mayor acceso a los viajes en avión para los hogares costarricenses, incentivando tanto la frecuencia de viaje como el gasto promedio en destino”, aseguró Martin.

La directora Global de Relaciones Institucionales de Avianca manifestó que también han hecho ajustes para hacer su oferta más atractiva, como la inclusión del equipaje de mano (carry-on) en su tarifa más económica.

Avianca es una de las líneas aéreas con mayor presencia en Costa Rica, debido a que vuela a diario a ciudades como Bogotá, Medellín, Miami, Ciudad de México, Ciudad de Guatemala y San Salvador, por mencionar algunas.

Martin añadió que algunos de los destinos preferidos de los costarricenses son Miami, Ciudad de México, Cartagena y Medellín, en Colombia. Además, Bogotá y San Salvador funcionan como hubs para conectar con más de 80 destinos en las Américas y Europa.

Más ofertas de asientos

Por su parte, Marina Colunga, directora Comercial de Iberia para América Latina, afirmó que este mayor interés en viajar es una situación que, en mayor o menor medida, se ha registrado en el conjunto de la región, incluido Costa Rica.

“La mejora de las condiciones económicas y sociales, unida a un incremento sostenido de los salarios en el país, tiene una influencia fundamental, al igual que ocurre con el hecho, por ejemplo, de que los costarricenses no necesiten visa para viajar a Europa”, explicó.

Colunga expresó que, después de la pandemia, los viajes han incrementado su relevancia para muchas personas. “Mucha gente que antes decidía invertir su dinero en cambiar un electrodoméstico o incluso en comprar un coche, ahora prefiere invertir en experiencias, y el viaje es una de las principales preferencias”, agregó.

Para atender mejor la creciente demanda desde Costa Rica, Iberia reforzó su oferta de asientos. La aerolínea cuenta con casi 220.000 espacios que conectan a Costa Rica con Europa, lo que representa un 5% adicional respecto al año pasado.

Si bien mantienen un vuelo diario hacia Madrid, la aerolínea ha incrementado la capacidad de pasajeros en distintos momentos del año, incluida la incorporación del avión A350 en algunas rotaciones, la aeronave más grande de su flota, con 348 asientos.

“Todo esto, con el objetivo de atender de la mejor manera el impulso de los viajeros tanto de Costa Rica a Europa como de Europa a Costa Rica”, manifestó la directora Comercial de Iberia para la región.

Colunga añadió que en América Latina hay una tendencia a visitar Europa, y España en particular, mientras que antes una mayoría de viajeros miraban hacia América del Norte a la hora de decidir su próximo destino.

España, principal puerta de entrada

España es la principal puerta de entrada a Europa para los costarricenses, con 64.579 salidas en 2025, según cifras publicadas por el Instituto Costarricense de Turismo (ICT), con base en datos de la Dirección General de Migración y Extranjería.

En total, hubo 1.501.940 salidas de costarricenses en 2025, es decir, un incremento del 8,5% frente a las 1.384.169 personas que viajaron en 2024, lo que establece un nuevo récord de salidas.

En el Costa Rica operan 28 aerolíneas, las cuales conectan con 48 ciudades en 16 países del mundo, según el Itinerario de vuelos internacionales hacia Costa Rica de abril de 2026, publicado por el ICT.