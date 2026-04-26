Economía

Costarricenses viajan más que nunca: gasto en el exterior rompe récord por cuarto año consecutivo

Avianca e Iberia, dos aerolíneas que vuelan a diario desde y hacia Costa Rica, señalaron que han notado el impulso de los viajeros ticos

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Por Luis Enrique Brenes
Avión de Iberia en el AIJS
Iberia vuela a diario desde y hacia el Aeropuerto Juan Santamaría, conectando Costa Rica con Madrid de forma directa. (Shutterstock/Shutterstock)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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