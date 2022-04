Oficina del Consumidor Financiero urge al Banco Nacional a brindar soluciones a víctimas de estafas vía Sinpe

La Oficina del Consumidor Financiero (OCF) comunicó este martes su posición sobre los casos de estafa mediante transferencias Sinpe Móvil contra clientes de bancos públicos, en particular del Banco Nacional, e instó a la institución a dar soluciones concretas a las víctimas, quienes, según ellos, no deben asumir la responsabilidad.

“Las personas que han sido víctimas de recientes estafas informáticas, en las que no han proporcionado información sensible ni han ingresado a páginas falsas que facilitara el fraude, no tienen por qué asumir la responsabilidad de la estafa”, manifestó la institución en un comunicado. La OCF aseguró de que las entidades financieras deben hacerse responsables y resarcir los daños, ya que la acción criminal sucede sin la complicidad del consumidor y son totalmente ajenas a ellos.

“Entendemos que se presentan situaciones donde las personas, por un exceso de confianza o falta de conocimientos, brindan información sensible de sus cuentas a delincuentes, que aprovechan para robar su dinero. Sin embargo, la situación actual es otra, ya que hemos atendido usuarios que no han compartido información alguna”, expresó Danilo Montero, director general de la OCF.

De acuerdo con Montero, las sustracciones de dinero han ocurrido por deficiencias en los mecanismos de seguridad de las entidades bancarias. “La introducción de mejoras anunciadas recientemente es importante, pero lo que corresponde es que la institución asuma la responsabilidad con quienes ya se vieron afectados”, añadió.

Parte de esas mejoras incluyen las ya anunciadas por el Banco Nacional, luego de los múltiples reportes de estafa, de que ahora solicitarán un código de verificación para utilizar la herramienta de Sinpe Móvil. La institución también detectó 400 sitios falsos de su página web en los primeros dos meses del año, los cuales se usan para robar las claves a los clientes para así hacer transferencias a otras cuentas.

La OCF recalcó de que el banco debe demostrar si la obtención de datos de los usuarios fue mediante phishing (mensajes fraudulentos) y que no deben esquivar responsabilidades al aducir que existen casos en los que las personas dieron los datos o ingresaron a páginas falsas.

“La carga de la prueba es de la entidad financiera, no puede ser del cliente, como ya lo indica la normativa y lo ha reiterado la jurisprudencia”, afirmó la OCF. La institución instó a los afectados a que se acerquen para brindarles la asesoría, a pesar de que el Banco Nacional no está afiliado a ellos.

La asesoría se canalizará en tres aspectos, entre los cuales están: orientar al consumidor sobre cómo poner la denuncia ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) si es víctima de estafa, ayudar al consumidor con la apelación en el banco, en caso de que denieguen la petición, así como explicarles el proceso judicial que tendrían que seguir si no prospera el reclamo bancario.

La Oficina del Consumidor Financiero puso a disposición un formulario en su sitio web www.ofc.fi.cr para las personas interesadas en presentar su caso, con el fin de que la entidad pueda revisarlo para proporcionarle las recomendaciones en relación con la ruta a seguir.

