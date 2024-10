Jorge Eduardo Sánchez, presidente Banco Popular: No cumplo con los 8 años de experiencia en banca

Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, presidente de la Junta Directiva del Banco Popular (BP) nombrado por el gobierno de Rodrigo Chaves, reconoció la noche de este lunes que no cuenta con los ocho años de experiencia en puestos de alta dirección de una entidad financiera para poder dirigir la Directiva de la institución.

Así lo aceptó en su comparecencia en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto Público, la cual investiga los nombramientos de directivos en el BP, luego de que Kattia Cambronero, diputada del Partido Liberal Progresista (PLP), le consultó si cuenta con dicho requisito.

“No los cumplo (el requisito de ochos años), pero la norma así lo prevé y lo justifica", se defendió el directivo del BP, quien fue diputado del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) y también está en la Junta Directiva de Bomberos.

Sánchez citó en varias ocasiones que puede estar en el cargo bancario porque el Reglamento sobre idoneidad y desempeño de los miembros del órgano de dirección y de la alta gerencia de entidades supervisadas establece una excepción que le permite desempeñar el puesto.

“No solo tengo los requisitos, sino que también tengo la idoneidad y el desempeño", se defendió. Además recalcó que el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) ordenó que la normativa aplicara desde enero del 2023, pero él fue nombrado por el gobierno en 2022.

La comparecencia de Sánchez Sibaja estuvo marcada por la confrontación con las legisladoras Cambronero; Sofía Guillén, del Frente Amplio; y los liberacionistas Dinorah Barquero, presidenta de la Comisión, y Francisco Nicolás Alvarado.

La congresista de PLP le recordó al presidente del BP que la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) recomendó al Poder Ejecutivo destituirlo del cargo. “Usted sabe que dirige un banco sistémico y que eso es (la experiencia) un elemento importante en la inconformidad que generaron la irregularidad grado 1 (en el Banco Popular)“, aseguró Cambronero.

Entre tanto, la frenteamplista Sofía Guillén cuestionó a Sánchez en insistir en continuar en el puesto, pese a que la Sugef ya dijo que no tiene la idoneidad. “Qué le hace pensar a usted que su experiencia en el sistema financiero es haber estado en comisiones de la Asamblea Legislativa y directivo de Bicsa (Banco Internacional de Costa Rica). Usted nunca ha dirigido un banco", subrayó la legisladora.

En su respuesta, el directivo defendió sus atestados. “Señora diputada (Sofía Guillén) no me estoy aferrando al cargo. Estoy usando la normativa legal para decir el porqué sí tengo los atestados, porque no se evaluó solo experiencia. La misma norma estipula la excepción", aseguró Sibaja.

Por su parte, el liberacionista Francisco Nicolás Alvarado cuestionó al director bancario por generar un daño reputacional al Banco Popular por seguir en el puesto, pese a los cuestionamientos de Sugef.

La Superintendencia aconsejó al Poder Ejecutivo, en julio pasado, revocar el nombramiento de Sánchez Sibaja, y de los directivos María Clemencia Palomo Leyton y Eduardo Navarro Ceciliano, debido a que incumplen el requisito de experiencia para ocupar sus cargos.

El BP cayó en irregularidad financiera, en enero pasado, a raíz de las deficiencias de gobierno corporativo después de que Sugef notificó a la entidad el resultado de su evaluación sobre riesgos, tal como informó La Nación.

De hecho, la institución debe aprobar y cumplir con la implementación de 236 acciones correctivas en áreas de gobierno corporativo, idoneidad, falta de conocimientos de directivos, rendición de cuentas y riesgos de gobernanza para dejar atrás la irregularidad.

En febrero pasado, este diario reveló que Jorge Eduardo Sánchez Sibaja, incumple el requisito de experiencia para ejercer el cargo. La directora María Clemencia Palomo Leitón, otra de las representantes elegidas por el Poder Ejecutivo, tampoco cumplió con el criterio de experiencia, así se reveló en el Reporte de Evaluación de Idoneidad de Juntas Directivas, sus Miembros y Altas Gerencias 2023, a cargo de KPMG, aplicada al Banco Popular y las subsidiarias.