Ed Sánchez, gerente de Citi Costa Rica: ‘En el sector corporativo vamos a expandir ligeramente el rango para abarcar más compañías’

Ed Sánchez, gerente general de Citi Costa Rica desde 2015, reconoce que la especialización del banco multinacional en el ámbito corporativo ha sido clave para que en 2023 fuera una de las tres entidades que registraron ganancias en el sistema bancario costarricense.

Desde que hace nueve años vendieron sus operaciones de consumo a Scotiabank, la filial costarricense de este banco estadounidense, presente en casi 180 países, ha concentrado su atención en el sector corporativo. Desde Costa Rica, ofrecen acompañamiento a las empresas que se establecen en el país, donde tienen operaciones desde hace 56 años.”

Sin embargo, su mercado no se limita a este segmento. Además de multinacionales, también prestan servicios al Gobierno, a grandes empresas locales, y se destacan como “el banco de los bancos”, brindando apoyo a otras entidades financieras. Ahora planean ampliar el rango de tamaño de las empresas que atienden para abarcar a más firmas.

Sánchez conversó con La Nación en las instalaciones de Citi Costa Rica, en Plaza Tempo, Escazú. El banquero destacó la importancia del auge del nearshoring para sus operaciones, la ventaja de tener presencia global y el camino que ha tomado la entidad financiera hacia un enfoque corporativo y de inversión. A continuación, un extracto de la entrevista:

LEA MÁS: Arturo Giacomin, presidente de Davivienda: ‘Tenemos que adaptarnos a la nueva realidad del mercado’

Ed Sánchez, gerente de Citi Costa Rica, afirma que han sacado provecho del ‘nearshoring’ en sus operaciones locales

― Citi fue una de las tres entidades bancarias que registró un aumento en sus utilidades en el 2023. ¿Cuáles motivos explican esta dinámica que rompió con la mayoría de resultados experimentados por la banca?

― Somos el banco privado más viejo del sistema costarricense, entonces tenemos muchos años de estar aquí sirviendo a nuestros clientes. Hoy en día, el foco de Citi es corporativo; somos un banco corporativo puro, entonces no atendemos el segmento de consumo.

”Cuando se tiene un foco muy específico, con una clientela muy conocida por nosotros, es una gran diferencia comparada con una banca local que sirve a todas las personas, desde pymes hasta corporativo. Tenemos un foco que es puramente corporativo, entonces estamos diferenciados del mercado.

“Nuestra misión, a través del talento que tenemos, es enfocarnos en las necesidades y soluciones creativas para los clientes. Ese es el porqué estamos logrando el desempeño que tenemos en el lado financiero. Los clientes están creciendo e invirtiendo en Costa Rica y nos usan a nosotros para ese servicio.

”Por ejemplo, cuando hay una nueva compañía entrando al país a través de Procomer, estas son multinacionales que llegan a Costa Rica para crear su hub, y esas compañías, por naturaleza, son clientes de Citi en otros países, como Europa o Asia, por lo que es un paso mucho más fácil tener un banco como Citi en Costa Rica. A ellos les brindamos nuestra cartera de productos.

”¿Y cuáles son los productos? En primer lugar, el manejo de dinero a través de nuestro sistema llamado CitiDirect; es un sistema muy eficiente e innovador que incorpora la inteligencia artificial y conecta con todo el mundo. En segundo lugar, el tipo de cambio; somos líderes en el negocio de ayudar a los clientes con operaciones de spots y forwards (productos financieros utilizados en Forex y otros mercados para la compra y venta de activos, como monedas).

”El tercer negocio es el de trade, de comercio exterior, donde ofrecemos préstamos y diferentes productos. Además, tenemos la banca de inversión, donde ayudamos estratégicamente a nuestros clientes a expandirse, no solo en Costa Rica, sino también fuera del país”.

Ed Sánchez es gerente general de Citi Bank Costa Rica desde 2015. El banco tiene 56 años de operar en el país y tiene presencia en casi 180 naciones en todo el mundo. Fotografía: (John Duran)

― De todos estos negocios que usted menciona, ¿cuál es el que tiene más fuerza en este momento para Citi?

― Diría que continúa siendo el de las empresas que vienen acá para establecer su sede de trabajo, principalmente las de dispositivos médicos y tecnología médica, así como en centros de servicio. Este negocio continúa fuerte, porque somos el mejor país para hacer esto.

”También las empresas corporativas están invirtiendo y buscando opciones de crecimiento, y nosotros estamos ayudando de la mejor manera para que logren esos objetivos. No hemos visto una caída en este sentido; esos negocios continúan muy bien”.

― Entonces, ¿el nearshoring que beneficia a Costa Rica también ha sido una ventaja para Citi en el país?

― Sin duda. México tiene una parte importante del nearshoring, pero Costa Rica también tiene una parte, principalmente en el área de dispositivos y tecnología médica. Queremos más compañías de Asia llegando, más innovación; sin duda, en el futuro vamos a tener más empresas llegando acá.

― En estos primeros seis meses de 2024 se observa una desaceleración en las utilidades respecto al mismo periodo del año anterior. ¿Qué factores incidieron en esta baja? ¿Que el premio por invertir en colones esté negativo ha tenido algún impacto en las inversiones en moneda local?

― Somos un banco con operación en dos monedas; trabajamos con colones y dólares. Obviamente, los colones son más difíciles para nosotros, porque no tenemos banca de consumo, pero Citi es un banco que maneja las dos monedas fuertemente. Yo diría que esto (la desaceleración) es parte de un ajuste que estamos viviendo hoy en día.

“La administración (gobierno) tiene como objetivo que Costa Rica obtenga grado de inversión y estamos en camino. Yo soy muy optimista y creo que vamos a tener grado de inversión en dos años. Nosotros estamos posicionados para ayudar a cualquier cliente que venga acá”.

― ¿Prevén que este año sea igual de positivo que el 2023?

― Yo no tengo una bola de cristal, pero tenemos el objetivo de estar mejor que el año pasado y todos nosotros estamos trabajando para eso.

― Años atrás hubo un ajuste en las operaciones de Citi con la venta de una parte de su negocio a Scotiabank. ¿Cómo impactó esto en las operaciones de Citi y en qué benefició el centrarse más en el ámbito corporativo y patrimonial?

― Aprendí que manejar un banco de consumo es muy diferente y más difícil que uno corporativo, porque tiene una gran variedad de clientes y compite con grandes bancos, como los públicos. Mundialmente, el banco decidió, como estrategia, salirse del lado de consumo, porque se necesita escala y obviamente no es nuestro nicho.

“A pesar de que teníamos el negocio, no teníamos la escala para competir fuertemente. Entonces, es mejor admitir eso, venderlo, y ese dinero fue invertido en el lado corporativo. Fue un gran acierto hacer eso porque, como mencioné, nuestro ADN interno es corporativo. El único lugar donde se tiene el banco de consumo es en el este de Estados Unidos, en la casa matriz”.

LEA MÁS: Ernesto Torres, director de Citi para Latinoamérica: Trabajamos en buscar inversión para Costa Rica

― ¿Cuáles son los planes del banco en el ámbito local? ¿Planean concentrarse en las líneas de negocio que ya tienen apalancadas o prevén incursionar en otros mercados?

― Nos vamos a quedar igual, estamos muy satisfechos con el negocio. Ese es nuestro modelo en todas las partes del mundo, no solo aquí. Le diría que vamos a continuar con el banco y el centro de servicios (en Heredia), enfocándonos en nuestros clientes.

”Lo único que estamos planeando es que estamos en la cima del ámbito corporativo, entonces quizás bajemos un poco para crecer en un segmento menos visible, para expandir esa banca corporativa aquí. Nosotros atendemos multinacionales, gobierno, el lado corporativo con compañías grandes locales; somos el banco de bancos también, ese es nuestro mercado.

“Esto va a continuar; la única diferencia es que en el sector corporativo vamos a expandir un poquito el rango para abarcar más compañías”.

— Como banco global, Citi no está exento de turbulencias y procesos políticos. En el caso de los Estados Unidos, ¿qué repercusiones puede tener en lo inmediato para la parte norte de Latinoamérica y, en concreto, para Costa Rica, la carrera electoral?

— Nosotros somos un banco que no entra en la política, somos un banco de clientes. Con cualquiera de los candidatos, creo que vamos a estar bien y vamos a continuar con nuestra estrategia. Costa Rica seguirá recibiendo compañías; yo diría que, con cualquier administración que llegue, la apertura del país va a continuar fuerte.

— ¿Cómo ha sorteado Citi la dinámica a la baja en el tipo de cambio? ¿Ha afectado los planes del banco?

— No. Obviamente a nuestros clientes sí, dependiendo del lado en el que estuvieran. Nosotros no estamos en el lado de consumo, entonces no nos afectó tanto. En forwards (coberturas cambiarias), somos líderes; es un negocio que estamos promoviendo aquí. Es un instrumento para ayudar a los clientes a fijar sus posiciones tanto en compra como en venta de dólares.

— Citi ha sido promotor de la digitalización de la banca transaccional. ¿Cómo visualiza la evolución que ha tenido el sistema financiero costarricense en este aspecto?

— Gracias a Dios tenemos Sinpe; muchos países no tienen eso hasta hoy y nosotros lo hemos tenido por muchos años. Este impulso que dio Sinpe ayudó al desarrollo de plataformas más sofisticadas. Nosotros estamos en camino de tener menos efectivo en la calle; si se observa en otros países, ese es el camino, no solamente para Citi. Eso va a venir en el futuro.