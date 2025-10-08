Economía

Aunque resistente, la economía mundial multiplica señales de alerta, advierte jefa del FMI

La directora del FMI, Kristalina Georgieva, anticipa un crecimiento global del 3% y alerta sobre la deuda pública y los riesgos financieros.

EscucharEscuchar
Por AFP
International Monetary Fund Managing Director Kristalina Georgieva speaks during a briefing on the IMF�s Global Policy Agenda during the International Monetary Fund/World Bank Annual Meetings in Washington, DC on October 24, 2024. (Photo by Mandel NGAN / AFP)
Kristalina Georgieva, directora de FMI, señaló que la economía ha resistido las tensiones, aunque la deuda y los aranceles amenazan la estabilidad. (MANDEL NGAN/AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
FMIEconomía globalKristalina GeorgievaFondo Monetario Internacional
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.