FMI cerrará su oficina en Costa Rica

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará la Oficina del Representante Residente en San José, Costa Rica, a partir de mediados de octubre de 2025.

En un comunicado de prensa, el FMI informó que la oficina, dirigida por Santiago Acosta Ormaechea, abrió en julio de 2021 para fortalecer el compromiso con el país luego de la aprobación, por parte del Directorio Ejecutivo, del acuerdo de Servicio Ampliado (SAF) en marzo de ese año y del Servicio de Resiliencia y Sostenibilidad (SRS) en noviembre de 2022.

Entre ambos acuerdos, Costa Rica obtuvo $2.270 millones en dos préstamos, cuyo pago total se prevé para 2036 y 2045, respectivamente. El país completó los requerimientos de los acuerdos del SAF y del SRS en junio de 2024.

Actualmente, Costa Rica cuenta con un acuerdo de Línea de Crédito Flexible (LCF) a dos años, aprobado en junio de 2025, por $1.500 millones, orientado a atender necesidades reales o potenciales de balanza de pagos.

“El FMI espera seguir colaborando estrechamente con Costa Rica, principalmente a través de consultas bilaterales periódicas sobre política económica y actividades de fortalecimiento de las capacidades, al igual que con otros países miembros del FMI”, manifestó el organismo.

Todas estas acciones se coordinarán desde la sede del FMI en Washington y a través de la Oficina Regional del Representante Residente para América Central, Panamá y República Dominicana, ubicada en Guatemala.

Las relaciones de Costa Rica con el FMI iniciaron en diciembre de 1945, según la información publicada en el sitio web del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.

El FMI promueve la estabilidad financiera internacional mediante supervisión, asistencia financiera y fortalecimiento de las capacidades de los países miembros, según su sitio web.

El 28 de febrero concluyó la visita del equipo técnico del organismo, realizada bajo el artículo IV del Convenio Constitutivo del FMI, en el marco de la revisión de la economía de Costa Rica. En sus conclusiones, el FMI destacó el buen desempeño de los indicadores macroeconómicos.

No obstante, el FMI emitió recomendaciones sobre el tipo de cambio, el desempeño fiscal y la deuda del gobierno con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).