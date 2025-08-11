Economía

FMI cerrará su oficina en Costa Rica

Costa Rica dejará de contar con una oficina de representación del FMI a partir de mediados de octubre de 2025

Por Luis Enrique Brenes

El Fondo Monetario Internacional (FMI) cerrará la Oficina del Representante Residente en San José, Costa Rica, a partir de mediados de octubre de 2025.








