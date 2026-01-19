Auditoría advierte de situación crítica en la CCSS por sistema contable: carece de datos de finanzas y presupuesto

Un informe de la Auditoría de la CCSS alertó de la “profunda preocupación” ante la incapacidad de la institución autónoma para garantizar la disponibilidad de la información presupuestaria y contable.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) atraviesa una situación crítica debido a la imposibilidad de elaborar sus estados financieros desde junio del 2025, como consecuencia de la implementación del nuevo sistema contable ERP-SAP.

Así lo concluye el más reciente informe de la Auditoría Interna de la entidad (SAD-AFINPE-2025-0062-0001-2026), fechado el 13 de enero pasado y suscrito por el auditor Ólger Sánchez.

En el documento, el órgano fiscalizador manifiesta una “profunda preocupación” ante la incapacidad de la institución autónoma para garantizar, durante siete meses, la disponibilidad de la información presupuestaria y contable.

El informe señala que esta situación responde a riesgos que se concretaron tras la puesta en operación de la nueva plataforma y que, pese a haber sido advertidos oportunamente a las autoridades de la CCSS, aún no han sido corregidos.

“Pese a las observaciones y advertencias formuladas de manera reiterada antes, durante y con posterioridad a la puesta en producción del ERP, la Administración no ha logrado garantizar la disponibilidad oportuna de información presupuestaria y contable debidamente conciliada para efectos de la rendición de cuentas institucional ”, detalla el documento.

La Auditoría advierte de que la ausencia, el atraso o la falta de confiabilidad de los estados financieros limita la capacidad institucional para reflejar la razonabilidad de sus cifras, conocer su situación financiera real, respaldar decisiones y cumplir con la rendición de cuentas ante los órganos fiscalizadores y otras partes interesadas.

Asimismo, recordó que estos estados brindan información sobre la situación y el desempeño económico de la Caja, la evolución de sus resultados y el flujo de efectivo, aspectos considerados “indispensables para la transparencia financiera”, el control interno y la protección de los recursos públicos.

“ Lo anterior se traduce en una situación crítica puesto que se carece de información sobre la realidad financiera institucional y limita la toma de decisiones oportunas ”, asevera el informe.

El órgano auditor añadió que el incumplimiento también afecta la consolidación de los estados financieros del sector público en su conjunto, pues recordó que la CCSS representa más del 50% del presupuesto del Gobierno Central.

Asimismo, señaló que esta situación incide en el avance para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

La Auditoría Interna, la Gerencia Financiera y la Gerencia de Logística de la institución autónoma tienen varios meses de alertar sobre los problemas generados por la puesta en marcha de la plataforma ERP-SAP.

Sin embargo, la Junta Directiva de la CCSS rechazó contratar una auditoría forense externa para determinar las causas, omisiones y responsables de la crisis institucional generada por la implementación del nuevo sistema contable ERP-SAP.

Héctor Arias Mora, director del Plan de Innovación de la CCSS, enfatizó a La Nación que la nueva plataforma opera bajo altos estándares mundiales de calidad y seguridad en el manejo de datos.

“Se confirma que el ERP se constituye como la fuente oficial y fidedigna para cualquier requerimiento de información contable, accesible para todas las instancias técnicas autorizadas, como la Dirección Financiero Contable“, afirmó Arias.

El funcionario subrayó que la información gestionada en el sistema cumple con altos estándares de calidad, asegurando una trazabilidad total y automatizada.

“Lo descrito, no solo evidencia debilidades en la gestión del riesgo, sino que mantiene un escenario de incertidumbre respecto al momento en que dichas deficiencias serán corregidas, comprometiendo la confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información financiera”. — Auditoría Interna CCSS, informe SAD-AFINPE-2025-0062-0001-2026.

Gerencias señalan a dirección encargada del ERP-SAP

El informe de la Auditoría Interna incorpora un oficio de la Gerencia de Logística de la Caja (GL-2295-2025) en el que se afirma que esa dependencia ha realizado las gestiones necesarias para cumplir con los plazos del calendario institucional y avanzar en la publicación de los estados financieros.

Sin embargo, el documento advierte de que, pese a esos esfuerzos y al acompañamiento brindado por la Dirección del Plan de Innovación, encargada del ERP-SAP, dicha instancia aún no ha cumplido funciones esenciales a su cargo.

Según el oficio, el cierre contable de junio y de los meses posteriores continúa supeditado a tareas técnicas y de estabilización aún pendientes bajo responsabilidad de esa dirección. Esto mantiene vigentes los riesgos operativos, contables y de trazabilidad, al margen de las fechas previstas en el cronograma.

Además, el 30 de diciembre del 2025, la Gerencia Financiera comunicó al director del Plan de Innovación, Héctor Mora, que aún no se disponía de una explicación clara del proceso de migración de datos ni de avances concretos, pese a los esfuerzos para contrastar los saldos de junio con el cierre contable de mayo del 2025.

La Gerencia explica esta falta de avance, en parte, porque la herramienta creada para consolidar los saldos fue desarrollada a solicitud de la Dirección Plan de Innovación sin participación de la Dirección Financiero Contable, lo que impidió que esta última interviniera en la gestión y revisión de los datos aportados por las distintas unidades.

Además, la Gerencia Financiera señaló que desconoce qué controles aplicó el Plan de Innovación para verificar la consistencia de la información cargada y del cierre contable de mayo del 2025.

Siete meses sin estados financieros

La CCSS acumula siete meses sin divulgar información sobre su situación financiera debido a fallas en el sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP), el cual entró en operación el 2 de junio del 2025.

La plataforma tenía como objetivo centralizar en la Administración Central de la Caja los procesos de facturación, pagos a proveedores e incapacidades, que hasta entonces se ejecutaban de forma descentralizada. Sin embargo, desde su implementación, el ERP-SAP ha presentado múltiples inconsistencias que afectan la trazabilidad contable y la confiabilidad de la información financiera.

Entre otras limitaciones, estas deficiencias impiden registrar con exactitud los movimientos de ingreso y salida de medicamentos, así como el registro de activos institucionales, lo que dificulta la consolidación de los estados financieros y ha derivado en la ausencia de publicación de los informes contables.

El último reporte contable disponible corresponde a mayo del 2025.

Esta situación provocó, según confirmó a La Nación el gerente financiero Gustavo Picado, incumplimientos en la entrega de información a órganos fiscalizadores y supervisores de los seguros sociales, como la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Ministerio de Hacienda.

Incluso, en noviembre anterior, la CGR calificó la implementación del ERP-SAP como “forzada”, al concluir en una investigación que la plataforma fue puesta en funcionamiento sin garantizar previamente las condiciones mínimas de operatividad y desempeño.