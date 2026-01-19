Economía

Auditoría advierte de situación crítica en la CCSS por sistema contable: carece de datos de finanzas y presupuesto

Un informe de auditoría revela que la CCSS tiene siete meses sin reportar sus finanzas. Conozca las razones del caos generado por el nuevo sistema contable.

Por Arianna Villalobos Solís
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) desembolsó $1,9 millones a la empresa responsable del lanzamiento y puesta en marcha del nuevo sistema contable de la institución, pese a las múltiples fallas reportadas en centros médicos, descontrol en inventario de medicamentos, y atrasos millonarios en el pago a proveedores después de su implementación.
Un informe de la Auditoría de la CCSS alertó de la “profunda preocupación” ante la incapacidad de la institución autónoma para garantizar la disponibilidad de la información presupuestaria y contable. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)







