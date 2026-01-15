Economía

CCSS establece fecha límite para entregar estados financieros pendientes del 2025

Desde mayo del 2025, la CCSS no publica sus estados financieros por problemas asociados al nuevo sistema contable ERP-SAP.

Por Arianna Villalobos Solís
En la imagen la fachada de la CCSS y la imagen del gerente financiero de la institución Gustavo Picado.
Desde mayo del 2025, la CCSS no publica estados financieros. La Gerencia Financiera confirmó que, pese a la divulgación prevista en diciembre pasado, el cronograma enfrentará un nuevo retraso. (Archivo LN/Archivo LN)







Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada como bachiller en Derecho de la Universidad de Costa Rica. Estudiante activa de bachillerato y licenciatura en Comunicación Colectiva en la misma institución. Trabajó en la sección de política y para el proyecto Doble Check.

