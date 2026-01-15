CCSS establece fecha límite para entregar estados financieros pendientes del 2025

Desde mayo del 2025, la CCSS no publica estados financieros. La Gerencia Financiera confirmó que, pese a la divulgación prevista en diciembre pasado, el cronograma enfrentará un nuevo retraso.

La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) fijó una fecha límite para entregar los estados financieros pendientes del 2025. La entidad acumula siete meses sin divulgar información sobre su situación financiera, debido a fallas en el nuevo sistema contable ERP-SAP, implementado en junio de ese año.

En noviembre pasado, el gerente financiero, Gustavo Picado, confirmó a La Nación que los estados financieros del Seguro de Salud, el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y el Régimen No Contributivo (RNC), con corte a junio de 2025, se entregarían el 24 de diciembre de ese mismo año.

Sin embargo, el lunes 5 de enero, Picado confirmó a este diario que el cronograma inicial sufrió un nuevo ajuste y que la divulgación de las cuentas correspondientes a ese mes se aplazó hasta el 18 de febrero de 2026.

“El 30 de diciembre hubo una sesión extraordinaria de la Junta Directiva, donde se conoció una propuesta de ajuste al cronograma que se tenía vigente, y se trasladó la emisión de los estados financieros de la institución con cierre junio 2025 para el 18 de febrero del 2026″, explicó el jerarca.

Según detalló Picado, la sesión no fue transmitida en vivo debido a la ausencia de personal de la Secretaría de la Junta Directiva para realizar las conexiones correspondientes.

Mediante el oficio JD-0002-2026, fechado el 8 de enero, la Secretaría de la Junta Directiva informó a las gerencias Médica, Financiera, Administrativa, de Logística y de Pensiones de que, junto con la Dirección del Plan de Innovación —responsable del ERP-SAP—, deberán completar los cierres contables de julio a diciembre del 2025 a más tardar el 30 de abril del 2026.

El documento fija, además, el 22 de enero como plazo máximo para presentar un plan de trabajo que detalle las acciones necesarias para concretar esos cierres.

Implementación del ERP-SAP desató inconsistencias

El sistema de Planificación de Recursos Empresariales (ERP-SAP) entró en vigencia el 2 de junio del 2025. Su objetivo era centralizar los procesos de facturación y pagos de la entidad en un único sistema.

No obstante, desde su implementación, el ERP-SAP ha presentado múltiples inconsistencias que afectan la trazabilidad contable y la confiabilidad de la información financiera.

Dichas fallas impiden, entre otros aspectos, registrar con exactitud los movimientos de ingreso y salida de medicamentos. Esta situación dificulta la consolidación de los estados financieros y ha provocado que, desde mayo, no se divulguen los reportes contables.

Además, en noviembre anterior, el gerente financiero reconoció que los atrasos han generado incumplimientos en la entrega de información a entidades fiscalizadoras y supervisoras de los seguros sociales, como la Contraloría General de la República (CGR), la Superintendencia de Pensiones (Supén) y el Ministerio de Hacienda.

Sin embargo, pese al rezago en la elaboración de los estados financieros y de los informes de ejecución presupuestaria, Picado aseguró que la CCSS cuenta con distintos sistemas y herramientas que permiten sostener la gestión financiera y presupuestaria sin afectar, por ahora, el control ni el uso eficiente de los recursos institucionales.