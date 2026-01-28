Así les fue a las cooperativas y financieras en el 2025: vea cómo está la suya

El sector cooperativo mejoró sus utilidades en el 2025. Aunque cuando se detalla por entidad el resultado fue mixto.

Las 18 cooperativas de ahorro y crédito de Costa Rica que operan bajo la supervisión de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) reportaron, en conjunto, un incremento en sus utilidades en el 2025.

De acuerdo con los datos de la Sugef, el sector cooperativo obtuvo ganancias por ¢31.683 millones el año pasado, superando en ¢2.282 millones el registro del 2024, que fue de ¢29.401 millones. El incremento interanual fue de 7,7%.

Este aumento fue respaldado por el crecimiento de las utilidades en Coopenae, que es la cooperativa más grande por activos al cierre del año pasado, así como por entidades más pequeñas, como Coopemédicos, Coopebanpo y Credecoop.

Las cooperativas más grandes por activos (con ¢150.000 millones o más), a excepción de Coopenae, registraron una desaceleración en sus ganancias en el 2025. En CoopeAnde, Coopealianza, Coopecaja y Coocique las utilidades disminuyeron respecto al 2024.

El sector mejoró sus ingresos por la prestación de servicios en ¢1.368 millones, al pasar de ¢17.410 millones en el 2024 a ¢18.778 millones el año pasado, es decir, creció un 7,8%.

Sin embargo, el sector cooperativo tuvo reducciones en otras áreas clave.

Por ejemplo, los ingresos por intermediación financiera disminuyeron en ¢30.506 millones. De ¢409.785 millones en el 2024 pasaron a ¢379.279 millones en el 2025, o sea, una caída del 7,4%.

Adicionalmente, el sector tuvo una baja en los beneficios generados por el pago de préstamos de sus clientes y por sus inversiones.

No obstante, las cooperativas redujeron considerablemente algunos gastos, con lo cual, en el acumulado, obtuvieron un resultado final positivo.

Por ejemplo, los egresos por la intermediación financiera bajaron en ¢28.502 millones respecto al 2024. En el 2025, este rubro ascendió a ¢184.502 millones, respecto a los ¢213.441 millones del año previo, la contracción fue del 15,4%.

Otro rubro en el cual hubo una disminución fue en gasto de personal y administrativos. Las 18 cooperativas registraron gastos de ¢225.108 millones el año pasado, es decir, cayeron en ¢1.810 millones, respecto a los ¢226.928 millones del 2024.

Según la información de la Sugef, también hubo una reversión de estimaciones, lo cual tiene un impacto positivo en las utilidades. Este indicador pasó de ¢53.705 millones en el 2024 a ¢48.699 millones en el 2025. La reducción de ¢5.006 millones el año pasado se aplicó directamente al resultado anual.

Detalle por entidad

Coopenae fue la cooperativa con mayores utilidades en el año. La entidad registró una utilidad de ¢10.644 millones en el 2025, lo que representó un incremento del 29,5% respecto a los ¢8.219 millones del 2024.

Adrián Álvarez, gerente general de Coopenae, comentó que una mejora significativa en la eficiencia operativa fue lo que permitió fortalecer la rentabilidad de la cooperativa.

“El desempeño del sector cooperativo ha sido muy positivo. Tras los retos enfrentados en el 2024, se observó una recuperación rápida, que evidencia la solidez histórica del modelo cooperativo. La mayoría de las entidades del sector registraron resultados favorables”, afirmó Álvarez.

De las grandes cooperativas, Coopealianza generó utilidades por ¢8.341 millones el año pasado. Sin embargo, significó una reducción de ¢773 millones en relación con los ¢9.114 millones del 2024, o sea, 8,4% menos.

Coopealianza indicó que la disminución en las utilidades respondió principalmente a un enfoque conservador, en el que se priorizó el fortalecimiento de provisiones, la protección del balance y la atención de riesgos asociados al entorno.

“En un contexto de sensibilidad en la confianza del público, la cooperativa optó por sacrificar rentabilidad de corto plazo para reforzar su solidez financiera”, aseguró la entidad.

La cooperativa explicó que durante el año se combinó un escenario de tasas de interés más bajas, una mayor preferencia de los ahorrantes por instrumentos de corto plazo y niveles elevados de liquidez, lo que presionó el margen financiero.

Un escalón más por debajo se ubicó CoopeAnde, cuyas ganancias ascendieron a ¢2.723 millones en el 2025, lo que representó una disminución de ¢1.396 millones en comparación con los ¢4.119 millones del 2024.

Jonathan Valembois, gerente financiero de CoopeAnde, señaló que el 2025 estuvo marcado por un menor dinamismo de la economía interna y por ajustes normativos y regulatorios para el sistema, lo cual, junto con efectos rezagados del episodio de Coopeservidores, afectó en forma temporal la confianza y los costos de fondeo.

“La reducción interanual de la utilidad responde a condiciones macro y regulatorias, y a decisiones estratégicas para invertir en capacidades que nos permitirán servir mejor a los asociados”, añadió.

Valembois agregó que la entidad mantuvo una gestión prudente del riesgo, priorizando la calidad de la cartera de crédito sobre el crecimiento, y que también invirtió en una renovación tecnológica de sus plataformas.

Además, señaló que realizaron ajustes en las estimaciones por deterioro, los cuales impactaron las utilidades de corto plazo, y enfrentaron retos, como una mayor competencia por fondeo y requerimientos regulatorios más exigentes.

Ligeramente por debajo se situó Coopecaja. Sus utilidades fueron de ¢2.410 millones en el 2025, con lo cual se redujeron en ¢271 millones en relación con los ¢2.681 millones del año previo.

Elizabeth Morales, subgerente de Coopecaja, explicó que la variación interanual respondió principalmente a un entorno de tasas exigente, mayores costos de fondeo y una gestión más prudente del riesgo crediticio.

Morales afirmó que a esto se suman las mayores provisiones preventivas y una inversión estratégica en transformación digital.

“Coopecaja mantuvo un desempeño financiero muy sólido y estable, ubicándose entre las entidades con mejores resultados del sector“, manifestó.

En Coocique y Coopemep también se registró una disminución en las ganancias, pero más moderada. En la primera, las rentas bajaron en ¢106 millones, de ¢1.309 millones en el 2024 a ¢1.203 millones el año pasado. En la segunda, la baja fue de ¢4 millones, pues pasó de ¢1.086 millones a ¢1.082 millones.

Una de las particularidades del año pasado fue que las utilidades del sector cooperativo recibieron un impulso importante de cooperativas pequeñas, que poseen activos menores a ¢80.000 millones.

Por ejemplo, en Credecoop las ganancias aumentaron en ¢794 millones. La entidad registró pérdidas por ¢168 millones en 2024; sin embargo, en 2025 obtuvo utilidades por ¢626 millones.

Por su parte, Coopefyl tuvo un incremento de ¢632 millones en sus ganancias en el 2025, al pasar de ¢516 millones en el 2024 a ¢1.148 millones el año pasado, de acuerdo con la Sugef.

También destacaron otras entidades como Coopebanpo, con un incremento de ¢375 millones; Coopemédicos, con una mejora de ¢329 millones, y Coopesanramón, con un aumento de ¢259 millones.

¿Y las financieras?

En el caso de las financieras supervisadas, las utilidades, en su conjunto, disminuyeron en ¢266 millones, al pasar de ¢3.988 millones en el 2024 a ¢3.761 millones en el 2025, de acuerdo con la Sugef.

Si bien el acumulado se redujo, el comportamiento por entidad fue relativamente estable. De las cuatro entidades, Financiera Monge fue la única que registró un aumento en sus utilidades, al pasar de ¢3.435 millones a ¢3.484 millones entre el 2024 y el 2025, es decir, un incremento de ¢49 millones.

En Multimoney, las ganancias bajaron en ¢97 millones, de ¢2.439 millones a ¢2.342 millones durante el periodo. En Cafsa, la reducción fue de ¢39 millones, de ¢1.185 millones pasó a ¢1.146 millones. En Financiera Comeca, el monto disminuyó en ¢89 millones, al pasar de ¢363 millones a ¢274 millones.

En las mutuales, Mucap registró un incremento de ¢1.049 millones, al alcanzar utilidades por ¢2.710 millones el año pasado, frente a ¢1.660 millones en el 2024.

En contraste, Grupo Mutual tuvo una disminución de ¢4.530 millones en sus ganancias en el 2025. De ¢7.744 millones en el 2024, bajaron a ¢3.214 millones.

La entidad detalló, por escrito, que para ambos años superaron sus metas. Además, explicaron que en el 2024 tuvieron una reversión en estimaciones por excesos de años anteriores, lo cual favoreció el resultado, en comparación con el año pasado.