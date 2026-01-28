Economía

Así les fue a las cooperativas y financieras en el 2025: vea cómo está la suya

Las cooperativas mejoraron su resultado en 2025, mientras que las ganancias de las financieras se desaceleraron respecto al 2024

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
El sector cooperativo mejoró sus utilidades en el 2025.
El sector cooperativo mejoró sus utilidades en el 2025. Aunque cuando se detalla por entidad el resultado fue mixto. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
CooperativasFinancierasResultado financieroSugef
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.