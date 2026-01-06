Economía

Estas son las tasas máximas para tarjetas, préstamos y microcréditos en Costa Rica en 2026

Banco Central ajustó las ‘tasas de usura’ anuales durante el primer semestre de 2026.

EscucharEscuchar
Por Luis Enrique Brenes
.
El cálculo y la publicación de estos intereses los efectúa el Banco Central en enero y julio de cada año. (Shutterstock/Shutterstock)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
BCCRTasas de interésTasas máximasTasas de usura
Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.