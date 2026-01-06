Estas son las tasas máximas para tarjetas, préstamos y microcréditos en Costa Rica en 2026

El cálculo y la publicación de estos intereses los efectúa el Banco Central en enero y julio de cada año.

Las tasas de interés máximas anuales para tarjetas de crédito, préstamos y microcréditos en colones y dólares bajarán en este primer semestre de 2026. Las operaciones definidas en otras monedas se mantendrán sin cambios.

Este martes 6 de enero, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) publicó en su sitio web las nuevas tasas de interés anuales máximas para las operaciones de crédito en colones, dólares y otras monedas.

Estas tasas, también conocidas como “tasas de usura”, regirán durante seis meses, de enero a junio del 2026. Este cálculo lo realiza el BCCR en la primera semana de enero y julio de cada año.

Según el nuevo cálculo, las tasas de interés en colones bajarán entre 0,53 y 0,38 puntos porcentuales (p. p.) en relación con las establecidas para el segundo semestre del 2025. En el caso de las tasas en dólares, disminuirán entre 0,10 y 0,07 p. p.

Para los créditos en colones, la nueva tasa máxima será del 36,27% durante los próximos seis meses del 2026, lo que representa una reducción de 0,38 p. p. respecto al 36,65% observado en el segundo semestre del año pasado.

Por otra parte, para los microcréditos en moneda nacional aplicará un interés de 51,21% en este periodo, es decir, 0,53 p. p. menos que lo observado a mediados de 2025, cuando se encontraba en 51,74%.

Para operaciones en dólares, el interés anual se estableció en 30,39%, es decir, 0,07 p. p. menos que el 30,34% del periodo anterior. En relación con los microcréditos en divisas también tendrán una rebaja de 0,10 p. p., pasando de 43,13% a 43,03%.

Para aquellos créditos en otras monedas, que no sean dólares ni colones, la tasa máxima se mantiene en 7,50% por los próximos seis meses, según la información enviada por el Banco Central.

En 2021 y 2022, las tasas de interés máximas en las diferentes monedas mostraron una tendencia a la baja. Luego, para 2023 y 2024, los tipos experimentaron un incremento. Sin embargo, en los últimos periodos retornaron las disminuciones en los indicadores.

El cálculo y la publicación de los intereses los efectúa el Banco Central para cumplir con lo establecido en el artículo 36 bis de la Ley N.º 7472 de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, adicionado por la Ley N.º 9859, del 11 de junio del 2020.

Para el cálculo de estas tasas de interés, el BCCR utilizó el promedio simple de las tasas de interés activas negociadas mensuales para los doce meses previos (enero a diciembre de 2025).

Para definir la tasa de interés activa de cada mes, se emplea el promedio ponderado de las tasas de interés activas de todas las operaciones nuevas de crédito realizadas en dicho mes. La ponderación se hace según el monto de la transacción correspondiente.

Las tasas de interés máximas son de cumplimiento obligatorio para entidades financieras supervisadas, así como para las empresas que prestan dinero y no están reguladas, como lo establece la denominada “ley de usura”, normativa vigente desde junio de 2020.

De acuerdo con la normativa, el incumplimiento de estas tasas establecidas por el Banco Central se considerará una ventaja pecuniaria desproporcionada, que tiene implicaciones penales.