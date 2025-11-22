Economía

Así cerrará el crédito en dólares y colones para 2025 en Costa Rica, según proyecta el Banco Central

Banco Central proyecta una desaceleración en dólares y estabilidad en colones.

Por Luis Enrique Brenes
El tipo de cambio se ha mantenido bajo el rango de los 600 colones por dolar desde mediados de diciembre de 2022.
Los créditos en dólares alcanzaron un punto máximo de crecimiento en agosto de 2024 y, desde entonces, empezaron a desacelerarse. (Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco/Fotocomposición en Canva/Shutterstock-Rafael Pacheco)







