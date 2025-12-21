Ascenso de endeudamiento deja al Gobierno a un paso del retorno de regla fiscal estricta

La deuda del Gobierno Central en octubre ascendió a los ¢30.599.810 millones, equivalente a $60.871 millones.

La relación entre la deuda pública y el producto interno bruto (PIB) de Costa Rica fue de 59,9% en octubre, según las más recientes cifras fiscales, publicadas por el Ministerio de Hacienda el 19 de diciembre.

El ascenso del endeudamiento deja al Gobierno a un paso del retorno al escenario más estricto de la regla fiscal, que se activaría nuevamente en caso de que se alcance una relación deuda/PIB del 60%.

De acuerdo con los datos de Hacienda, el endeudamiento respecto al PIB incrementó en 0,7 puntos porcentuales (p. p.) respecto a setiembre, cuando fue de 59,2%, y en 0,3 p. p. en comparación con octubre del año pasado.

Al finalizar octubre, la deuda del Gobierno Central ascendió a los ¢30.599.810 millones, equivalente a $60.871 millones. Del total de la deuda, el 44,7% corresponde a interna y el 15,2% a externa.

Este aumento neto obedece, en el caso de la deuda interna, a mayores colocaciones y al resultado de los canjes; mientras que, en la deuda externa, se explica principalmente por el diferencial cambiario, según Hacienda.

Asimismo, el indicado se ve influenciado al alza por la revisión a la baja del PIB en el pasado Informe de Política Monetaria (IPM), publicado en octubre por el Banco Central de Costa Rica (BCCR).

Hacienda explicó que una vez divulgado el dato del PIB 2025 en el IPM de enero de 2026 actualizarán las cifras fiscales con una nueva base, la cual toma como referencia el año 2022.

Durante este año, la relación deuda/PIB se mantuvo por debajo del 60%, y de los niveles registrados al cierre de 2024, con excepción de octubre. Para el presupuesto del 2026, se aplicó la regla fiscal flexible después de cuatro años de restricciones en el gasto desde el Gobierno Central.

De regresar a ese umbral, el Gobierno tendría que retornar al escenario más restrictivo de la regla fiscal para el presupuesto de 2027, lo que implicaría mayor restricción sobre el gasto público.

Esto significará que regresaría el congelamiento de alzas salariales en el sector público. En el caso de las pensionados, solo habría ajustes por costo de vida. Además, habría mayores restricciones en el gasto, incluido el de capital (como obras públicas).

Otros indicadores

En octubre, Costa Rica alcanzó un superávit primario de ¢573.600 millones, equivalente a 1,1% del PIB. Esta cifra resulta de la diferencia entre los ingresos totales y el gasto primario.

Esto se da pese a que los ingresos totales mostraron una desaceleración en comparación con el mismo periodo de 2024, al pasar de 3,5% a 0,4%. Este rubro alcanzó ¢6.074.460 millones al décimo mes del año.

Hacienda atribuyó eso, en parte, a la transición del sistema ATV a TRIBU-CR, que, según su versión, ha implicado un periodo de ajuste en la clasificación por impuesto o tipo de contribuyente.

Los ingresos tributarios alcanzaron ¢5.383.418 millones (10,5% del PIB), se registra un crecimiento de 0,5% en comparación con el mismo periodo de 2024, cuando se situaron en ¢5.355.821 millones.

Del total recaudado, el 37,6% provino del impuesto sobre el valor agregado (IVA), el 37,3% del impuesto a los ingresos y utilidades (renta), el 15,5% de otros indirectos, y el restante 9,7% se distribuyó entre los demás impuestos.

El pago acumulado de intereses de la deuda fue ¢1.915.734 millones (3,8% del PIB). El rubro presentó una disminución interanual de 7,2%, con respecto al mismo periodo del año pasado.

Mientras que el gasto total alcanzó ¢7.416.594 millones al cierre de octubre de 2025, lo que refleja una caída interanual de 0,6% en comparación con el mismo periodo del año previo.