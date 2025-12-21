Economía

Ascenso de endeudamiento deja al Gobierno a un paso del retorno de regla fiscal estricta

La razón deuda/PIB fue de 59,9% en octubre, más que el 59,2% del mes anterior

Por Luis Enrique Brenes
07/03/2024 San José. El edificio del Ministerio de Hacienda se remoza. Este jueves continuaban los trabajos pintura en las paredes externas. Foto: Rafael Pacheco Granadados
La deuda del Gobierno Central en octubre ascendió a los ¢30.599.810 millones, equivalente a $60.871 millones. (Rafael Pacheco Granados)







Deuda/PIBCifras fiscalesRegla fiscal
