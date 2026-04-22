Economía

Apple cambia de CEO: Conozca a John Ternus, el nuevo responsable de su iPhone y el futuro de la empresa

John Ternus tendrá la difícil tarea de tomar las riendas de Apple tras la huella dejada por Tim Cook y Steve Jobs

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Por Luis Enrique Brenes
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John Ternus sustituirá a Tim Cook como director ejecutivo de Apple a partir de setiembre. (Apple/Cortesía)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

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