Apple cambia de CEO: Conozca a John Ternus, el nuevo responsable de su iPhone y el futuro de la empresa

El mundo tecnológico fue sacudido esta semana por el anuncio de que Tim Cook, sucesor de Steve Jobs, dejará la dirección ejecutiva de Apple tras 15 años al mando para asumir el cargo de presidente del consejo de administración de la compañía.

En su sustitución, Apple designó al ingeniero John Ternus, quien tendrá la difícil tarea de tomar las riendas de la empresa tras la huella dejada por Jobs y Cook, quienes lideraron una de las compañías más importantes e influyentes del mundo en una de sus etapas más trascendentales.

Ternus es vicepresidente sénior de Ingeniería de Hardware de la firma, a la que ha dedicado casi toda su carrera, teniendo un rol clave en el diseño de productos como el iPad o los AirPods.

Asumirá como director ejecutivo de Apple el 1.º de setiembre, en medio de un momento crítico en la historia de la compañía ante el auge de la inteligencia artificial (IA) y la necesidad de encontrar el próximo hit de la marca.

El nuevo CEO de la afamada tecnológica, de 50 años, confesó haber tenido la suerte de trabajar con Jobs y de tener a Cook como mentor en su larga carrera profesional dentro de la compañía.

Cook describió a Ternus como una persona con la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y la vocación para liderar con integridad. “Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años son innumerables, y sin duda es la persona idónea para guiar a Apple hacia el futuro”, señaló.

Ternus fue fundamental en el desarrollo de varias líneas de productos icónicos de la marca, como el iPad y los AirPods, así como en distintas generaciones de iPhone, Mac y Apple Watch.

“Ha sido un privilegio contribuir a dar forma a los productos y experiencias que han transformado nuestra manera de interactuar con el mundo y entre nosotros. Me llena de optimismo lo que podemos lograr en los próximos años”, expresó Ternus.

Fuentes citadas por The Wall Street Journal destacaron que el nuevo CEO demostró una gran determinación, un profundo conocimiento de la cultura y los productos de Apple, y habilidad para lograr resultados en sus años dentro de la empresa.

Ternus se unió al equipo de diseño de productos de Apple en 2001 y luego se convirtió en vicepresidente de Ingeniería de Hardware en 2013. En 2021, se incorporó al equipo ejecutivo en su rol actual.

Antes de incorporarse a Apple, Ternus trabajó como ingeniero mecánico en Virtual Research Systems. Es licenciado en Ingeniería Mecánica por la Universidad de Pensilvania.

La compañía aseguró que esta transición, aprobada por unanimidad por el Consejo de Administración de Apple, es el resultado de un minucioso proceso de planificación de la sucesión a largo plazo.

Uno de los principales retos para el nuevo CEO de Apple será incorporar la IA en los diferentes productos, como el iPhone. (HECTOR RETAMAL/AFP)

Retos

Juan Carlos Pérez Herra, analista y especialista en gerencia estratégica, comentó que no es una tarea sencilla asumir la posición de CEO en una firma como Apple, que pertenece a las “siete magníficas”, cuyas acciones se encuentran entre las de mayor rendimiento y capitalización del sector tecnológico.

“Jobs logró rescatar la compañía a base de una serie de estrategias bien diseñadas y ejecutadas. Entre lo más sobresaliente siempre se cita el iPhone en 2007. Luego, Tim Cook se encargó de convertir Apple en un gigante de $4 billones, sobre la base del rediseño de la cadena de suministros”, comentó.

Pérez Herra añadió que estos cambios se dan en medio de la creciente preocupación de los accionistas por el marcado rezago en IA de la compañía, a pesar de que la empresa sigue experimentando ingresos importantes.

John Ternus es ingeniero mecánico y tiene 50 años. (Apple/Cortesía)

Dan Ives, analista de Wedbush Securities, consultado por AFP, calificó este cambio de “decisión repentina”. Según él, el antiguo dirigente “va a dejar una huella duradera” en la empresa, mientras que Ternus se verá “sometido a mucha presión para lograr un inicio exitoso, en particular en lo relativo a la IA”.

The New York Times consideró que Ternus también tiene el reto de innovar, al señalar que los analistas consideran que no han lanzado ningún producto realmente revolucionario en los últimos años.

Además, The Wall Street Journal apunta a que Ternus seguirá los pasos de dos leyendas empresariales. Por un lado, de Jobs, creador del producto más lucrativo de la historia, el iPhone, y de Cook, quien logró un éxito económico rotundo con la compañía.

La huella de Cook

Cook llegó a Apple en 1998 y fue nombrado director general en agosto de 2011, tras la salida de Steve Jobs, quien en ese momento padecía cáncer de páncreas y fallecería unas semanas después.

Aunque menos carismático que Jobs, Cook se consolidó como un empresario excepcional al guiar a Apple por la senda de un crecimiento acelerado que la situó como una de las tres empresas que superaron los $4 billones de capitalización bursátil.

Entre 2011 y 2025, la empresa prácticamente cuadruplicó su facturación. Los ingresos anuales de la firma pasaron de $108.000 millones en 2011 a más de $416.000 millones en 2025.

La compañía también ha expandido sustancialmente su presencia global, particularmente en los mercados emergentes. Ahora está presente en más de 200 países y territorios y opera más de 500 tiendas minoristas.

Pese a este éxito en sus finanzas, sus críticos le han reprochado no haber lanzado ningún producto tan emblemático como el iPhone, aunque ha sido fundamental en la expansión de las líneas ya existentes.

Bajo su liderazgo, los únicos nuevos lanzamientos fueron el Apple Watch, comercializado en 2015; los AirPods, lanzados en 2016; y, más recientemente, en 2024, el casco de realidad virtual Apple Vision Pro, cuyas ventas no han sido las esperadas.

De igual manera, se le ha criticado el rezago de la firma en la IA generativa, marcado por la llegada de ChatGPT en noviembre de 2022. Desde entonces, Apple va a la zaga de los grandes actores y aún no ha logrado integrar plenamente estas nuevas capacidades a su producto estrella, el iPhone.

No obstante, Cook se destacó en otros frentes, especialmente en el ámbito del software. El ejecutivo dio prioridad a Apple Services, categoría que, durante su gestión, ha crecido hasta convertirse en un negocio de más de $100.000 millones.

Esta área, que incluye la tienda de aplicaciones App Store, las plataformas de streaming musical (Apple Music) y de video (Apple TV), así como el almacenamiento de datos en la nube (iCloud), se ha convertido en el principal motor de crecimiento de la empresa.

También ha destacado por sus cualidades de negociación y anticipación. El Times lo describe como “el principal embajador de Silicon Valley en Washington y Pekín”, en referencia a su papel durante tensiones comerciales y políticas.

Cook logró que el grupo superara sin incidentes mayores las dificultades de suministro vinculadas a la pandemia, así como desafíos derivados del contexto geopolítico reciente, en medio de las tensiones entre Estados Unidos y China, mercado clave para Apple.

Con información de AFP