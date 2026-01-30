Tecnología

La fortuna que Steve Jobs dejó no se heredó a sus hijos: ¿qué hizo la viuda del antiguo CEO de Apple con el dinero?

Laurene Powell Jobs reduce deliberadamente la fortuna heredada para financiar proyectos sociales, ambientales y educativos

EscucharEscuchar
Por Jailine González Gómez
WASHINGTON, DC - NOVEMBER 12: Laurene Powell Jobs attends the 2022 Portrait Of A Nation Gala on November 12, 2022 in Washington, DC. Tasos Katopodis/Getty Images for National Portrait Gallery/AFP (Photo by TASOS KATOPODIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
La viuda de Steve Jobs ha destinado miles de millones de dólares a filantropía, cumpliendo el deseo del fundador de Apple. (TASOS KATOPODIS/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaJGGSteve JobsAppleLaurene Powell Jobs
Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.