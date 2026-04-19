¿Su iPhone aún recibe actualizaciones? Esta tabla muestra cuáles modelos están a punto de quedar sin soporte

Una tabla detalla qué iPhone aún reciben iOS, cuáles solo tienen seguridad y cuáles quedaron sin soporte activo.

Una tabla que circula en redes sociales reactivó la duda sobre la vida útil de los iPhone. El material muestra cuáles modelos aún reciben actualizaciones, cuáles solo obtienen parches de seguridad y cuáles ya quedaron fuera del soporte.

El listado incluye dispositivos lanzados entre 2007 y 2026. La información permite identificar el estado actual del sistema operativo en cada equipo.

Los iPhone 17, iPhone 16 e iPhone 15 continúan con compatibilidad total con iOS 26.

Datos oficiales de Apple indican que el sistema también funciona desde el iPhone 11 en adelante, incluido el iPhone SE de segunda generación y versiones posteriores.

La compañía señala que la versión vigente es iOS 26.4.1.

Equipos antiguos se acercan al límite

El panorama cambia con modelos más antiguos. Los iPhone XR, XS y XS Max, lanzados en 2018, aún ejecutan iOS 18.

Sin embargo, estos dispositivos se consideran cercanos al fin de las actualizaciones mayores.

Otros equipos como el iPhone X, iPhone 8 y iPhone 7 ya no reciben nuevas funciones. Estos modelos mantienen únicamente actualizaciones de seguridad en versiones anteriores del sistema.

Una tabla detalla qué iPhone aún reciben iOS, cuáles solo tienen seguridad y cuáles quedaron sin soporte activo. (@privatetalky/X)

Dispositivos sin soporte activo

Los modelos más antiguos, entre ellos el iPhone 6s y el iPhone SE de primera generación, quedaron fuera del soporte activo.

Esto implica que continúan funcionando, pero sin garantía de nuevas protecciones ni compatibilidad con funciones recientes.

Seguridad y mercado de segunda mano

Apple indica que mantener el software actualizado es clave para la seguridad del dispositivo.

La tabla también sirve como referencia para el mercado de usados. Permite evaluar si un equipo aún vale la compra y cuánto tiempo de vida digital conserva.

Además, ayuda a determinar cuándo la falta de actualizaciones deja de ser una limitación funcional y pasa a representar un riesgo.

Hasta el momento de publicación, Apple no emitió comentarios sobre la tabla.

Complete iPhone iOS Compatibility Chart. Every model. Every iOS version. From 2007–2026.



What’s your current iPhone model and iOS version? pic.twitter.com/XWHXNW5f1U — Private Talky (@privatetalky) March 30, 2026

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.