Tecnología

¿Su iPhone aún recibe actualizaciones? Esta tabla muestra cuáles modelos están a punto de quedar sin soporte

Listado muestra el estado de soporte de los iPhone desde 2007 y ayuda a identificar cuáles modelos siguen vigentes en seguridad y sistema

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Por O Globo / Brasil / GDA
El 11, 11 Pro y 11 Pro Max se pueden comprar en preventa en todas las tiendas iCon El iPhone más chuzo de toda la historia ya está en Costa Rica
Una tabla detalla qué iPhone aún reciben iOS, cuáles solo tienen seguridad y cuáles quedaron sin soporte activo. (Cortesía)







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O Globo

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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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