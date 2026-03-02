Apple anuncia nuevo iPhone 17e: el más barato de su línea de celulares

Apple anunció este lunes el lanzamiento del iPhone 17e, una nueva incorporación a la línea iPhone 17, con un precio inicial de $599 en Estados Unidos y almacenamiento base de 256 GB. Este es el modelo más barato de su línea de celulares.

El dispositivo integra el chip A19 de última generación y el módem celular C1X, diseñado por la compañía, que es hasta dos veces más rápido que el C1 incluido en el iPhone 16e y utiliza 30% menos energía que el módem del iPhone 16 Pro.

El iPhone 17e incorpora una cámara Fusion de 48 megapíxeles con teleobjetivo 2x de calidad óptica, grabación de video en 4K con Dolby Vision hasta 60 cuadros por segundo y audio espacial. También cuenta con una pantalla Super Retina XDR de 6,1 pulgadas con tecnología OLED y Ceramic Shield 2, que ofrece tres veces más resistencia a rayones que la generación anterior.

El modelo estará disponible en colores negro, blanco y rosado suave, con acabado mate. La disponibilidad general para comprar el dispositivo comenzará el miércoles 11 de marzo en más de 70 países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, Japón y México.

Rendimiento y batería

El chip A19 está fabricado con tecnología de 3 nanómetros e incluye CPU de seis núcleos y GPU de cuatro núcleos con aceleradores neuronales. Según la empresa, el procesador es hasta dos veces más rápido que el del iPhone 11.

El dispositivo ofrece batería para todo el día y carga rápida por USB-C, que permite alcanzar hasta 50% de carga en aproximadamente 30 minutos. También es compatible con carga inalámbrica MagSafe y Qi2 de hasta 15 W.

Cámara y funciones inteligentes

La cámara permite capturar imágenes en resolución de hasta 48 MP y en formato predeterminado de 24 MP. Incluye modo Noche, retratos de nueva generación con reconocimiento automático de personas, perros y gatos, y ajuste de enfoque posterior en la aplicación Fotos.

El sistema graba video en 4K con Dolby Vision y cuenta con reducción de ruido de viento mediante algoritmos de aprendizaje automático.

Conectividad satelital y seguridad

Cuando el usuario se encuentra fuera de cobertura celular o Wi-Fi, el dispositivo permite enviar mensajes vía satélite, acceder a Emergency SOS, solicitar asistencia en carretera y compartir ubicación mediante la aplicación Find My.

También incorpora detección de choques, que puede llamar automáticamente a servicios de emergencia si detecta un accidente severo.

Sistema operativo y sostenibilidad

El iPhone 17e incluye iOS 26, con funciones de Apple Intelligence, traducción en tiempo real en Mensajes, FaceTime y Teléfono, así como herramientas de filtrado de llamadas y mensajes.

Según la compañía, el dispositivo contiene 30% de materiales reciclados, incluyendo 85% de aluminio reciclado en la carcasa y 100% de cobalto reciclado en la batería. El empaque es 100% a base de fibra.