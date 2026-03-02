Tecnología

Apple anuncia nuevo iPhone 17e: el más barato de su línea de celulares

El nuevo modelo estará disponible a partir del 11 de marzo en más de 70 países

Por Jailine González Gómez
Apple presentó el iPhone 17e con chip A19, 256 GB desde $599.
Apple presentó el iPhone 17e con chip A19, 256 GB desde $599.







Jailine González Gómez

Periodista de Inteligencia Artificial. Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

