Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa: este es su sucesor

Cook se unió a Apple en 1998 y se convirtió en CEO en 2011. Desde entonces, ha supervisado la introducción de numerosos productos y servicios, incluyendo nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro.

Apple anunció este lunes 20 de abril que Tim Cook dejará la dirección ejecutiva de la compañía en setiembre próximo y asumirá como presidente ejecutivo del consejo de administración de la empresa tecnológica.

Cook será reemplazado por un directivo del grupo, John Ternus, hasta ahora responsable de productos como el iPhone y la Mac, según un comunicado de prensa. En su nuevo rol, Cook colaborará en ciertos aspectos de Apple, incluyendo la relación con responsables de políticas públicas en todo el mundo.

El ejecutivo continuará en su cargo como director general, mientras trabaja con Ternus para realizar una transición fluida. “Ha sido el mayor privilegio de mi vida ser el CEO de Apple y haber tenido la confianza para liderar una empresa tan extraordinaria”, afirmó Cook.

Aunque Ternus era considerado el favorito para suceder a Cook, no se esperaba que este traspaso se produjera tan pronto. La transición fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva.

Bajo el liderazgo de Cook, Apple pasó de una capitalización bursátil de aproximadamente $350.000 millones a $4 billones, un aumento superior al 1.000%. Mientras, los ingresos anuales de la firma tecnológica casi se cuadruplicaron, de $108.000 millones en 2011 a más de $416.000 millones en 2025.