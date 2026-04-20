Economía

Apple anuncia que Tim Cook dejará la dirección de la empresa: este es su sucesor

Tim Cook se convertirá en presidente ejecutivo de la Junta Directiva de Apple

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Por Luis Enrique Brenes y AFP
Cook se unió a Apple en 1998 y se convirtió en CEO en 2011. Desde entonces, ha supervisado la introducción de numerosos productos y servicios, incluyendo nuevas categorías como Apple Watch, AirPods y Apple Vision Pro. (NIC COURY/AFP)







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Luis Enrique Brenes

Luis Enrique Brenes

Periodista de Economía. Bachiller en Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica. Anteriormente trabajó en la sección de internacionales y noticias de última hora.

AFP

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