Tecnología

CEO de Apple sorprende y pide usar menos el iPhone y salir a la naturaleza

El líder de Apple plantea un uso más limitado del celular en medio del dominio global del iPhone y el crecimiento del consumo digital

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Por Europa Press
CUPERTINO, CALIFORNIA - 9 de setiembre: El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, sostiene un nuevo iPhone 17 Pro durante un evento especial de Apple en la sede de la empresa, el 9 de setiembre de 2025 en Cupertino, California. Apple presentó una nueva generación de iPhone y actualizó los Apple Watch y AirPods durante el evento en su sede. Justin Sullivan/Getty Images/AFP (Foto de JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images vía AFP)
Tim Cook sugiere usar menos el smartphone. Señala riesgos por exceso de pantalla y destaca el papel de la inteligencia artificial. (JUSTIN SULLIVAN/Getty Images via AFP)







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Europa Press es una agencia de noticias privada española. Fue fundada en 1953 por Torcuato Luca de Tena Brunet y otras personalidades, alguna de las cuales alcanzaron altos cargos gubernamentales durante el segundo franquismo​ y en la Transición.

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