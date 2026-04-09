CEO de Apple sorprende y pide usar menos el iPhone y salir a la naturaleza

Tim Cook sugiere usar menos el smartphone. Señala riesgos por exceso de pantalla y destaca el papel de la inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Apple, Tim Cook, planteó una postura poco habitual en la industria tecnológica. El líder de una de las mayores fabricantes de teléfonos inteligentes instó a reducir el uso de estos dispositivos y a dedicar más tiempo a actividades fuera de la pantalla.

La declaración surgió en el contexto del 50 aniversario de Apple, celebrado el 1 de abril. La empresa acumula cinco décadas de crecimiento. Consolida una base sólida de usuarios con productos innovadores y servicios digitales.

En ese recorrido, el iPhone se mantiene como uno de los pilares del negocio. El dispositivo posiciona a Apple como líder global. Actualmente, uno de cada cuatro teléfonos inteligentes activos en el mundo corresponde a esta marca.

A pesar de ese dominio, Cook expresó su preocupación por el uso excesivo del celular. Señaló que las personas deben limitar el tiempo frente a la pantalla. Indicó que la prioridad debe centrarse en las relaciones personales y el bienestar.

El ejecutivo explicó que no considera adecuado que los usuarios presten más atención al teléfono que a otras personas. También promovió la idea de salir al aire libre y disfrutar de la naturaleza como parte de una rutina equilibrada.

El planteamiento se vincula con datos recientes sobre hábitos digitales. En España, un 78% de los usuarios pasa más de cuatro horas al día frente a pantallas. De ese grupo, un 80% prefiere el smartphone como dispositivo principal.

El uso constante del celular se extiende a distintos momentos del día. Un 80% de las personas lo lleva incluso al baño. Otro 5% adicional lo utiliza en la cama.

La situación se intensifica en menores de edad. Según estudios, los jóvenes dedican en promedio cuatro horas diarias a pantallas fuera del entorno educativo. Este comportamiento se relaciona con redes sociales diseñadas para captar la atención de forma prolongada.

Incluso, procesos judiciales en Estados Unidos evidenciaron efectos negativos asociados a la adicción digital. Empresas tecnológicas enfrentaron sanciones económicas tras demostrarse impactos en la salud de usuarios.

Ante este panorama, varios países avanzan en regulaciones. Francia, Reino Unido, España y la Unión Europea analizan restricciones para menores de 16 años en redes sociales.

Más allá del debate sobre el uso del smartphone, Cook destacó la capacidad de innovación de Apple. Mencionó avances que van desde la evolución del teléfono inteligente hasta funciones de salud en relojes inteligentes.

También abordó el papel de la inteligencia artificial. Indicó que esta tecnología tiene potencial transformador. Afirmó que su impacto depende del uso que le den las personas y de las decisiones de quienes la desarrollan.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.