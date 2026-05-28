Economía

Anthropic alcanza valor de $965.000 millones y supera a su rival OpenAI

El creador de Claude, Anthropic, triplica su valor en tres meses gracias al apoyo de Amazon y se prepara para un millonario debut en la bolsa

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Por AFP
Anthropic, Project Glasswing
Anthropic cerró una ronda histórica de financiación que eleva su valor a $965.000 millones, superando por primera vez a su gran rival de inteligencia artificial OpenAI. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







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