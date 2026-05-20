OpenAI alista salida a bolsa y prepara documentos ante reguladores, revela el ‘Wall Street Journal’

OpenAI, empresa desarrolladora de ChatGPT, trabaja con bancos de inversión para preparar una presentación confidencial ante reguladores con miras a una eventual oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés), informó este miércoles The Wall Street Journal.

Según el medio estadounidense, la compañía colabora con firmas como Goldman Sachs y Morgan Stanley en un borrador del prospecto de salida a bolsa que planea presentar en los próximos días o semanas. Algunas fuentes consultadas por el diario indicaron que el trámite podría iniciarse incluso este viernes.

The Wall Street Journal reportó que OpenAI busca estar lista para cotizar en bolsa a partir de setiembre. No obstante, las fuentes señalaron que los planes aún pueden modificarse.

La publicación añadió que la empresa superó recientemente un obstáculo legal relacionado con una disputa presentada por Elon Musk, cofundador de OpenAI. Musk cuestionó la transformación de la organización desde un laboratorio sin fines de lucro hacia una estructura con fines comerciales.

De acuerdo con el reporte, un jurado falló a favor de OpenAI y un juez desestimó los reclamos del empresario. Musk anunció que apelará la decisión.

The Wall Street Journal indicó, además, que OpenAI enfrenta además cuestionamientos sobre su capacidad para generar ingresos suficientes frente a sus compromisos de inversión en centros de datos y desarrollo de inteligencia artificial.

El medio señaló que la compañía enfrenta competencia de empresas como Anthropic y Google. Según el reporte, Anthropic ha registrado un crecimiento acelerado en meses recientes por la adopción de sus herramientas en entornos laborales.

OpenAI alcanzó una valoración de $852.000 millones en una ronda reciente de financiamiento. La empresa incumplió metas internas de ingresos y usuarios en medio del aumento de la competencia en el sector de inteligencia artificial.

El reporte también menciona que otras compañías tecnológicas exploran posibles salidas a bolsa este año, entre ellas SpaceX y Anthropic.

OpenAI fue fundada hace más de una década como un laboratorio de investigación en inteligencia artificial. Entre sus impulsores estuvieron Sam Altman, Elon Musk y Dario Amodei, actual director ejecutivo de Anthropic.