Tecnología

OpenAI alista salida a bolsa y prepara documentos ante reguladores, revela el ‘Wall Street Journal’

La empresa trabaja con Goldman Sachs y Morgan Stanley para presentar documentos ante reguladores

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Por Jailine González Gómez
The OpenAI logo is displayed on a smartphone screen with the company icon in the background, in Creteil, France, on May 12, 2026. Daybreak is an AI-powered cybersecurity service designed to detect, analyze, and remediate software vulnerabilities more quickly. (Photo by Samuel Boivin/NurPhoto) (Photo by Samuel Boivin / NurPhoto via AFP)
OpenAI alista una eventual oferta pública inicial que podría concretarse desde setiembre. (SAMUEL BOIVIN/NurPhoto via AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller en Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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