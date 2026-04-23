Tecnología

OpenAI anuncia GPT‑5.5: su modelo más avanzado para tareas complejas en ChatGPT

Nuevo modelo mejora eficiencia, razonamiento y automatización en programación, análisis y trabajo digital

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Por Jailine González Gómez
Esta ilustración muestra la aplicación para teléfonos inteligentes ChatGPT, basada en inteligencia artificial (IA), rodeada de otras aplicaciones.
GPT-5.5 introduce mejoras en inteligencia, velocidad y eficiencia para tareas complejas en ChatGPT y Codex. (OLIVIER MORIN/AFP)







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Jailine González Gómez

Jailine González Gómez

Bachiller Comunicación con énfasis en Periodismo por la Universidad de Costa Rica. Cursó estudios en Ingeniería en Computación en el Tecnológico de Costa Rica. Ha colaborado en proyectos de investigación sobre cultura digital y el uso social de la tecnología.

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