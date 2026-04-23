OpenAI anuncia GPT‑5.5: su modelo más avanzado para tareas complejas en ChatGPT

GPT-5.5 introduce mejoras en inteligencia, velocidad y eficiencia para tareas complejas en ChatGPT y Codex.

OpenAI anunció el lanzamiento de GPT-5.5, su nuevo modelo de inteligencia artificial para ChatGPT, que incorpora mejoras en comprensión de tareas, automatización de procesos y eficiencia en el uso de recursos.

El modelo, según la empresa, puede ejecutar tareas complejas con menor intervención del usuario, incluyendo programación, análisis de datos, investigación en línea y generación de documentos, con capacidad para planificar, usar herramientas y verificar resultados de forma autónoma.

GPT-5.5 presenta avances en áreas como programación automatizada, uso de computadoras, trabajo de conocimiento e investigación científica, manteniendo una velocidad de respuesta equivalente a GPT-5.4, pero con mayor nivel de desempeño y menor consumo de tokens.

En evaluaciones técnicas, el modelo alcanzó 82,7% de precisión en Terminal-Bench 2.0 y 58,6% en SWE-Bench Pro, además de mejorar resultados frente a GPT-5.4 en múltiples pruebas internas, con menor uso de recursos para completar tareas similares.

La empresa indicó que el modelo fue evaluado bajo marcos de seguridad y preparación, con participación de expertos internos y externos, pruebas específicas en ciberseguridad y biología, y retroalimentación de cerca de 200 socios antes de su lanzamiento.

GPT-5.5 comenzó su despliegue para usuarios Plus, Pro, Business y Enterprise en ChatGPT y Codex, mientras que la versión GPT-5.5 Pro estará disponible para usuarios Pro, Business y Enterprise. La compañía informó que su integración en la API se realizará próximamente.

En el ámbito laboral, el modelo permite automatizar tareas como generación de reportes, análisis de información y revisión de documentos. Según la empresa, equipos internos lo han utilizado en áreas como finanzas, comunicación y mercadeo, con reducción de tiempos en procesos específicos.

En investigación científica, GPT-5.5 mostró mejoras en análisis de datos y desarrollo de modelos, con resultados en pruebas como GeneBench y BixBench, orientadas a genética y bioinformática.

El modelo también incorpora nuevas medidas de seguridad, con controles más estrictos en actividades de riesgo, especialmente en ciberseguridad, y mecanismos de monitoreo para prevenir usos indebidos.

OpenAI indicó que GPT-5.5 forma parte de su estrategia para desarrollar infraestructura global de inteligencia artificial orientada a automatizar tareas digitales y ampliar el uso de sistemas inteligentes en distintos sectores.

ChatGPT Images 2.0

Además, el pasado miércoles 22 de abril, OpenAI anunció el lanzamiento de ChatGPT Images 2.0, un modelo de inteligencia artificial enfocado en la generación de contenido visual con capacidades de razonamiento.

El sistema permite crear hasta ocho imágenes relacionadas de forma simultánea, manteniendo coherencia visual entre los resultados y siguiendo instrucciones detalladas con precisión.

La herramienta incorpora funciones de verificación mediante búsqueda de información en la web, que utiliza para mejorar la exactitud de los resultados generados.

El sistema también permite estructurar información y generar secuencias visuales con continuidad, además de ofrecer soporte multilingüe, incluyendo alfabetos no latinos.