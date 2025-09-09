Economía

‘American Memorial’: la moneda de 25 centavos de dólar que está en circulación y puede valer US$50.000 en Estados Unidos

Una pieza conmemorativa de 2019 podría valer decenas de miles de dólares si presenta un error de acuñación

Por La Nación / Argentina / GDA
Algunas monedas American Memorial de 2019 valen mucho más que su valor facial si presentan fallos de acuñación verificados.
Algunas monedas American Memorial de 2019 valen mucho más que su valor facial si presentan fallos de acuñación verificados. (La Nación, Argentina/GDA)







La Nación / Argentina / GDA

La Nación / Argentina / GDA

La Nación de Argentina forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

