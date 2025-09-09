‘American Memorial’: la moneda de 25 centavos de dólar que está en circulación y puede valer US$50.000 en Estados Unidos

Algunas monedas American Memorial de 2019 valen mucho más que su valor facial si presentan fallos de acuñación verificados.

Una moneda de 25 centavos emitida en Estados Unidos en 2019 captó la atención de coleccionistas debido a un error de fabricación que elevó su valor hasta los $50.000 en subastas.

Se trata del cuarto de dólar conocido como American Memorial, parte de la serie “Washington America the Beautiful Quarters”, lanzada por la Casa de la Moneda estadounidense. Aunque existen millones de ejemplares en circulación, algunas monedas con fallos de acuñación se convirtieron en piezas codiciadas por numismáticos.

Qué es la serie America the Beautiful Quarters

En 2010, la Casa de la Moneda de Estados Unidos comenzó a emitir la serie “Washington America the Beautiful Quarters”, dedicada a parques nacionales y sitios históricos del país. La colección incluyó 56 diseños diferentes, correspondientes a los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios. Cada año se produjeron cinco modelos diferentes hasta 2021.

En el anverso, todas las monedas mantuvieron la figura de George Washington, basada en el retrato de John Flanagan de 1932, con ajustes menores para mejorar los detalles. Esta serie continuó el interés generado por los State Quarters, que según el Servicio Profesional de Calificación de Monedas (PCGS) atrajeron a más de 147 millones de personas.

Características de la moneda American Memorial 2019

La segunda emisión de 2019 conmemoró el Parque Conmemorativo Americano en las Islas Marianas del Norte. Esta fue la moneda número 47 de la serie. Su diseño rinde homenaje a los soldados estadounidenses y ciudadanos locales fallecidos durante la Campaña de las Marianas en la Segunda Guerra Mundial.

La moneda tiene las siguientes especificaciones:

Año : 2019

: 2019 Ceca : “P” (Filadelfia)

: “P” (Filadelfia) Diseño : Juan Flanagan / Donna Weaver

: Juan Flanagan / Donna Weaver Composición : 75% cobre y 25% níquel

: 75% cobre y 25% níquel Peso : 5,67 gramos

: 5,67 gramos Diámetro : 24,26 milímetros

: 24,26 milímetros Tirada: 142,8 millones de unidades

Anverso: presenta a George Washington con las leyendas “UNITED STATES OF AMERICA” en la parte superior, “LIBERTY” a la izquierda, “IN GOD WE TRUST” y la marca “P” a la derecha, y “QUARTER DOLLAR” en la parte inferior.

Reverso: muestra a una joven en atuendo tradicional frente al Círculo de Banderas y la Corte de Honor. Incluye las leyendas “AMERICAN MEMORIAL PARK”, “N. MARIANA ISLANDS”, “2019” y “E PLURIBUS UNUM”.

Además, se acuñaron versiones en acabado proof, sin circular y una edición especial en plata de cinco onzas con 99,9% de pureza.

Por qué algunas monedas valen hasta $50.000

Aunque la mayoría de estas monedas conserva su valor nominal, ciertos ejemplares pueden alcanzar cifras altas si presentan errores de acuñación. Uno de los más relevantes es el llamado doble troquel o doubled die, que ocurre cuando el troquel se desplaza ligeramente al acuñar la pieza.

Este defecto provoca una duplicación visible en números, letras o elementos del diseño. Algunos cuartos de dólar de 2019 con este fallo fueron autenticados por entidades especializadas, lo que disparó su cotización.

Uno de estos ejemplares alcanzó los $50.000 en una subasta, según reportes del PCGS. El valor depende del estado de conservación y la validación oficial del error.

Cómo identificar un ejemplar valioso

Para saber si se posee una moneda con este error, conviene prestar atención a detalles en el diseño como letras o números duplicados. También es clave verificar que la moneda proviene de la ceca de Filadelfia, identificada por la letra “P”.

El uso de una lupa numismática puede ayudar a detectar fallos visibles. En caso de sospecha, se recomienda acudir a una casa certificadora para su evaluación profesional.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.